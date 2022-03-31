Народ русский – стадо баранов: Панин – о том, почему россияне поддерживают кровавый режим Путина

Российский актер дал откровенное интервью / Фото: открытые источники

Российское вторжение в Украину стало событием, навсегда изменившем нашу жизнь. Переживая самые жуткие моменты современной истории, Украина тем не менее, обзавелась и мощной поддержкой западных друзей, которые демонстрируют большую слаженность и солидарность с нашим народом. Есть также и публичные люди России, которые осуждают кровавый режим Путина и не хотят иметь с ним ничего общего. Это актер Алексей Панин. Так, в интервью Наташе Влащенко на youtube-канале "Украина 24" артист рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине.

Ведущая Наташа Влащенко спросила, как подобное беззаконие можно поддерживать, ведь для того чтобы зайти в чужую страну и начать бомбить, не может быть никаких причин.

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Я пытаюсь на эту тему не общаться с русскими особо. Мы здесь, в Испании, каждый день это с украинцами обсуждаем. <> Я не смогу просто грамотно разложить, почему российский народ так себя ведет. У всех разные причины и об этом все говорят. Кто-то просто не образованный, глупый, тупой – таких людей в России очень много.

Также Влащенко, как и миллионы украинцев, недоумевает из-за того, как можно верить в то, что в украинских лабораториях птичек заражают специальными вирусами и они летят в РФ их заражать. И это транслирует режиссер Никита Михалков.

Я не будут оригинальным, но здесь все за меня уже сказали и 20 раз процитировали Геббельса. <> Каждый нормальный человек понимает, что происходит. Но самое ужасное, что люди действительно вроде бы образованные, вроде бы и не с помойки, и не с двумя извилинами, а все равно многие действительно настолько зомбированы этой пропагандой, что они действительно считают, что если бы Россия сейчас не напала, то Украина и НАТО атаковала бы через какое-то время. Я не знаю, что на эту тему говорить. Объяснить людям ничего невозможно: если они в это верят, они будут в это верить.

Ведущая также заговорила об угрозах рашистов на тему ядерного оружия: как интеллигенция может допускать такие разговоры, откуда такая деградация?

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Все это время, пока идет война, не было и дня, чтобы я не выключался из этой темы. Я слышу всех умных людей – Шендеровича и других. Я не могу анализировать и раскладывать так, как они. То, что происходит в моей голове, это больше поток эмоций. Ну что можно сказать о людях, которым уже показали особняки Путина, дворец этот, медведевские особняки, земли по всей стране, яхты. лавровские, – все показали! И народ все равно с флажками говорит: "Путин – наш президент". Нищий народ, у которого нет денег, чтобы купить себе нормальной еды, смотрите телевизор, видит. Сколько народу посмотрело про дворец Путина – и все равно продолжают его поддерживать. Ну как так может быть? Что еще должно с вами случиться, чтобы вы наконец открыли свой рот. У меня нет ответ на этот вопрос.

По словам Алексея Панина, он еще до войны артист не раз говорил о том, почему в России с годами ничего не меняются.

Ничего в России не изменится, потому что народ такой. Потому что народ русский – стадо баранов, 70% населения.

Напомним, ранее Панин жестко поздравил с Днем театра Машкова и Певцова.