Народ російський – стадо баранів: Панін – про те, чому росіяни підтримують кривавий режим Путіна

Російський актор дав відверте інтерв'ю / Фото: открытые источники

Російське вторгнення в Україну стало подією, яка назавжди змінило наше життя. Переживаючи найжахливіші моменти сучасної історії, Україна тим не менш обзавелася і потужною підтримкою західних друзів, які демонструють велику злагодженість та солідарність із нашим народом. Існують також і публічні люди Росії, які засуджують кривавий режим Путіна і не хочуть мати з ним нічого спільного. Це актор Олексій Панін. Так, в інтерв'ю Наташі Влащенко на youtube-каналі "Україна 24" артист розповів, чому багато росіян підтримують війну Путіна в Україні.

Ведуча Наташа Влащенко запитала, як подібне беззаконня можна підтримувати, адже для того, щоб зайти в чужу країну і почати бомбардувати, не може бути жодних причин.

Реклама

Я намагаюся на цю тему не спілкуватися з росіянами особливо. Ми тут, в Іспанії, щодня це з українцями обговорюємо. <> Я не зможу просто грамотно розкласти, чому російський народ так поводиться. Всі мають різні причини і про це всі говорять. Хтось просто не освічений, дурний, тупий – таких людей у Росії дуже багато.

Також Влащенко, як і мільйони українців, дивується через те, як можна вірити в те, що в українських лабораторіях пташок заражають спеціальними вірусами і вони летять до РФ їх заражати. І це транслює режисер Микита Міхалков.

Я не буду оригінальним, але тут усі за мене вже сказали і 20 разів процитували Геббельса. <> Кожна нормальна людина розуміє, що відбувається. Але найжахливіше, що люди справді начебто освічені, начебто і не з смітника, і не з двома звивинами, а все одно багато хто дійсно настільки зомбований цією пропагандою, що вони дійсно вважають, що якби Росія зараз не напала, то Україна і НАТО атакувала б через якийсь час. Я не знаю, що на цю тему говорити. Пояснити людям нічого неможливо: якщо вони в це вірять, вони віритимуть у це.

Ведуча також заговорила про загрози рашистів на тему ядерної зброї: як інтелігенція може припускатися таких розмов, звідки така деградація?

Реклама

Весь цей час, поки триває війна, не було й дня, щоб я не вимикався з цієї теми. Я чую всіх розумних людей – Шендеровича та інших. Я не можу аналізувати та розкладати так, як вони. Те, що відбувається у моїй голові, це більше потік емоцій. Ну що можна сказати про людей, яким уже показали особняки Путіна, цей палац, медведівські особняки, землі по всій країні, яхти. лаврівські, – все показали! І народ все одно із прапорцями каже: "Путін – наш президент". Жебрак, у якого немає грошей, щоб купити собі нормальної їжі, дивіться телевізор, бачить. Скільки народу подивилося про палац Путіна – і все одно продовжують його підтримувати. Ну як це може бути? Що ще має з вами статися, щоб нарешті відкрили свій рот. Я не маю відповіді на це запитання.

За словами Олексія Паніна, він ще до війни артист неодноразово говорив про те, чому в Росії з роками нічого не змінюються.

Нічого у Росії не зміниться, бо народ такий. Тому що народ російський – стадо баранів, 70% населення.

Нагадаємо, раніше Панін жорстко привітав із Днем театру Машкова та Пєвцова.