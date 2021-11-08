Эмили Ратаковски с ужасом вспомнила, как ее силой лишили невинности

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Супермодель описала пережитое в своей новой книге "Мое тело". Согласно описанию – это сборник эссе, посвященных феминизму, сексуальности и власти, обращению мужчин с женщинами и объяснениям, почему женщины соглашаются на это. Ранее Ратаковски уже подверглась сексуальному насилию.
На одной из страниц Эмили поделилась тем, как в 15 лет пережила изнасилование. К этому ее принудил тогдашний возлюбленный старше ее на год. Сейчас она с ужасом вспоминает об этом.
Почему 15-летняя я не кричала во все горло? Кто научил меня не кричать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказала, что произошло в те выходные с Оуэном. Это был секс без согласия - а у меня не было его до того момента, – написала модель.
В своей готовящейся к выходу книге Ратаковски также вспоминает, как певец Робин Тик "нащупывал ее обнаженную грудь" на съемках клипа, в котором она и две другие модели танцуют без одежды вокруг него.
Внезапно, из ниоткуда, я почувствовал прохладу чужих рук, обнимающих мою голую грудь сзади. Я инстинктивно отодвинулась и взглянула на Робина Тика. Он глупо улыбнулся. Я приподняла подбородок и пожала плечами избегая зрительного контакта. Тогда я чувствовала, как по моему телу от унижения разливается жар. Я не отреагировала так, как была должна, – написала Ратаковски в отрывке.
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