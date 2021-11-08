Битва выиграна? Чем закончился скандал с Владимиром Талашко

Сегодня стало известно, что после огласки историй от нескольких студенток столичного вуза, Талашко написал заявление по собственному желанию и больше не будет преподавать в университете.
Об этом рассказала актриса Виктория Муштей на своей странице в Facebook. Напомним, что Владимир Талашко несколько лет являлся преподавателем и художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов КНУТКиТ им. Карпенко-Карого.
Студентки университета рассказывали, как под разными предлогами Талашко приглашал их к себе домой. После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.
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Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка, – написала в посте Виктория Муштей.
Она также подчеркнула, что на получила ответ на свое обращение в университет, где преподавал Талашко.
В письме я указала, что у меня есть контакты девушек, к которым домогался Талашко, я готова их предоставить и сотрудничать с группой расследования... со мной не связались до сих пор... Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос, – написала актриса.