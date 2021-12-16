Нашла счастье с третьей попытки. Что известно о мужьях Миллы Йовович

Милла Йовович трижды выходила замуж. / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Теперь Милла Йовович счастливая мама трех красавиц-дочерей, которых она родила в браке с кинорежиссером Полом Андерсоном. Вы только представьте, пара уже 12 лет вместе!

Звездная семейка часто вместе путешествует за границу, устраивает уютные вечера дома и пикники на природе. Милла совмещает семейную жизнь со съемками. Хотя предпочтение она все же отдает детям и мужу.

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Семья Йовович часто проводит время вместе. / Фото: instagram.com/millajovovich

Но до этой полноценной семейной жизни у Миллы было еще два брака с известными мужчинами. Однако они оказались недолговечными. "Сегодня" рассказывают, с кем у Йовович были романы и как они закончились.

Шон Эндрюс

Милла Йовович и Шон Эндрюс. / Фото: Instagram

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Может, вы не знаете, но впервые Милла Йовович вышла замуж, когда ей было всего 16 лет! Избранником уже тогда известной модели и актрисы стал ее партнер со съемок "Под кайфом и в смятении" – Шон Эндрюс. Пара узаконила брак в Лас-Вегасе.

Впрочем, женой звезда была недолго. Ее мама Галина Логинова добилась аннулирования этого брака, потому что девушка была несовершеннолетней. Кстати, сейчас Милла сама сожалеет, что такое сделала. Вероятно, у нее был сложный подростковый возраст.

Люк Бессон

Милла Йовович и Люк Бессон. / Фото: Instagram

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Второе замужество у Милли состоялось со знаменитым режиссером Люком Бессоном. Они вместе работали над культовым фильмом "Пятый элемент". Кстати, именно эта картина принесла мировую славу Йовович, как актрисе, а Бессону, как кинорежиссеру.

Во время съемок у них вспыхнули чувства друг к другу. Поэтому уже после премьеры проекта, парочка сыграла свадьбу. Однако этот брак длился всего два года. Ходили слухи, что Милла и Люк часто ссорились, отказывались искать компромиссы и отчаянно ревновали друг друга.

Пол Андерсон

Милла Йовович и Пол Андерсон. / Фото: Getty Images

Уже через несколько лет Милла Йовович, кажется, нашла "мужчину своей мечты", с которым уже долгие годы вместе. Третьим мужем звезды стал режиссер фильма "Обитель зла" Пол Андерсон. В 2007 году у парочки родился первенец – дочь Эвер.

Через два года после появления девочки Милла и Пол поженились. И уже в 2015 году у супругов родилась дочь Дашиэль. Кстати, ее Йовович родила в возрасте 40 лет.

Зимой 2020 Йовович и Андерсон в третий раз стали родителями дочери Оушен.

Сама артистка рассказала, что секрет их счастливого брака кроется в отсутствии соперничества и ревности.

Напомним, что ранее Милла Йововчи признавалась, что делала аборт. По ее словам, она выбрала "правильное время для рождения детей".



Также недавно, мы показывали, как выглядит мама актрисы Галина Логинова. Кстати, женщина была звездой 70-х в СССР.