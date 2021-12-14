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Как сейчас выглядит мама Миллы Йовович Галина Логинова. Смотрите фото звезды 1970-х

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 18:53
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Галины Логинова была знаменитой актрисой в СССР, пока она не встретила свою любовь и не перебралась в США. Как же сейчас выглядит артистка – смотрите в материале
Как сейчас выглядит звезда 70-х Галина Логинова.
Как сейчас выглядит звезда 70-х Галина Логинова. / Фото: Getty Images, instagram.com/millajovovich

Милла Йовович, которая заявила, что делала аборт, родилась в семье актрисы Галины Логиновой и врача Богена (Богдана) Йововича. Хоть супруги пошли на большие жертвы ради счастливого будущего (переехали в США, – Ред.), однако они так и не смогли сохранить свой брак.

В этом году Галине Логиновой исполнилось 71 год. Ее звездная дочь нежно поздравила в Сети и разместила подборку фото, на которых можно увидеть, какой она была в молодости и какой запомнилась зрителям.

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Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. | Фото: instagram.com/millajovovich
Галина Логинова когда-то снималась в фильмах. / Фото: instagram.com/millajovovich
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Йовович поблагодарила мать за все, что она для нее сделала и отметила, что она "самая крутая, талантливая, модная и шикарная кинозвезда и женщина своего времени".

Ты всегда была моим величайшим вдохновителем и жесточайшим критиком, так как ты многим пожертвовала ради меня и посвятила себя тому, чтобы быть моей мамой, – призналась Милла.

Также в Сети есть фото, где мы можем увидеть, как сейчас выглядит Галина. Кстати она часто появляется на светских мероприятиях со своей дочерью.

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Милла Йовович с матерью.
Милла Йовович с матерью. / Фото: Getty Images, Legion-Media

Кратко о Логиновой и ее жизни

Отметим, что Галина Логинова выросла в Украине, а Богдич Йовович – в Черногории. Они познакомились в Киеве на вечеринке. Впоследствии пара поженилась и у них родилась дочь Милла.

До встречи Богена Галина успела сыграть во многих известных советских картинах. В частности, она была известна по ролям Молли в детективном фильме "Миллионы Ферфакса" и Беатриче в картине по пьесе Шекспира "Много шума из ничего".

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Перед Логиновой открывались большие перспективы в кино, но знакомство с Йововичем поставило крест на ее карьере. Когда Милли было пять лет, ее родители переехали в США. Там в 2000-х Галина снова начала иногда сниматься в эпизодах.

Через несколько месяцев после переезда в США родители Милы развелись. И воспитанием будущей звезды занималась только мама. Одной из причин развода стало то, что Йовович познакомился с аргентинкой, которая впоследствии родила ему сына.

Известно, что Галина работала агентом дочери. Она вела важные переговоры и налаживала нужные связи.

Кстати, когда-то Галина вместе с Миллой сыграли в российской комедии "Выкрутасы". Йовович досталась главная роль, а Логиновой – роль мамы героини.

Фото: скриншот YouTube

К слову, Галина никогда не расстраивалась, что не смогла построить карьеру актрисы, а в ее фильмографии не наберется и два десятка работ. Сейчас она счастлива бабушка трех внучек, занимающаяся своими рутинными делами.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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