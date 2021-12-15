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Как выглядят подросшие дочери Миллы Йовович. Смотрите милую семейную фотоподборку

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
15 декабря, 16:39
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Звезда "Пятого элемента" воспитывает трех красавиц-дочек, одна из которых в подростковом возрасте уже покоряет киномир и снимается в фотосессиях для глянцев
Милла Йовович воспитывает троих дочерей.
Милла Йовович воспитывает троих дочерей. / Фото: instagram.com/millajovovich

Милла Йовович, которая призналась об аборте, часто делится в Сети милыми фото со своими дочерьми, похожими на нее как две капли воды. Девочки безусловно переняли от звездной мамы все лучшие черты лица.

Всем известно, что исполнительница главной роли в фильме "Обитель зла" родилась в Киеве. У нее есть украинские, российские и сербские корни. Не удивительно, что у нее такая необычная и яркая внешность.

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Сейчас Милла Йовович несколько отошла от карьеры и посвятила себя воспитанию детей.

Дочери Миллы Йовович.
Дочери Миллы Йовович. / Фото: instagram.com/millajovovich

Старшая дочь Эвер родилась в 2007 году. Сейчас она активно покоряет фэшн-индустрию и все чаще появляется в кино. Так, она стала героиней в фильме от Marvel "Черная вдова".

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Эвер покоряет фэшн-индустрию.
Эвер покоряет фэшн-индустрию. / Фото: instagram.com/millajovovich

"Яблоко от яблони..." – это точно о Милле и ее дочери! У них невероятное сходство как во внешности, так и в таланте.

К своим 14 годам девочка уже успела стать героиней рекламной кампании Miu Miu, а также позировать для снимков Карла Лагерфельда, Микаэля Янссона и Питера Линдберга.

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Старшая дочь Миллы Эвер.
Старшая дочь Миллы Эвер. / Фото: instagram.com/millajovovich

В 2015 году в семье состоялось пополнение – родилась Дашиэл. Сейчас девочка ходит в школу и активно проводит досуг. Судя по фото, она еще та зажигалка!

Средняя дочь Миллы Дашиэл.
Средняя дочь Миллы Дашиэл. / Фото: instagram.com/millajovovich

Сама же Милла отмечает, что Дашиэл растет очень хорошим ребенком и за все годы жизни пока ни разу не закапризничала. Об увлечениях второй дочери звезды известно немного. Впрочем, Йовович рассказывает, что все ее девочки любят петь и знают популярные детские песни.

А вот Оушен родилась 3 февраля 2020 года. Кстати, актриса опубликовала в Instagram фото новорожденной уже через несколько часов после родов. Но мир узнал о том, что звезда стала мамой в третий раз, гораздо раньше – Эвер уже успела к тому времени рассказать в Сети о сестренке.

Младшая дочь Миллы Оушен.
Младшая дочь Миллы Оушен. / Фото: instagram.com/millajovovich

Отметим, что Йовович вместе с мужем и детьми часто проводит время вместе. Несмотря на воспитание деток, Милла не забывает и о съемках, где иногда появляется.

Семья Йовович часто проводит время вместе.
Семья Йовович часто проводит время вместе. / Фото: instagram.com/millajovovich

Ранее мы писали о том, какой стала мама Миллы Йовович Галина Логинова. Кстати, женщина до помолвки была звездой кино 1970-х в СССР.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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