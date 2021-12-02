Нашли друг друга: бывших участников "Холостячки" заподозрили в романтических отношениях

Роман Васильев и Винченцо Дулепа вместе на отдыхе в Египте / Фото: instagram.com/vincenzo_dulepa
Винченцо Дулепа и Роман Васильев были одними из самых запоминающихся героев второго сезона телепроекта, но им не удалось найти путь к сердцу Златы Огневич. Винченцо покинул шоу в шестом выпуске, а Роман ушел следом за ним на седьмой церемонии роз.
За время пребывания на проекте мужчинам удалось разобщаться и подружиться. После вылета из "Холостячки" они продолжили дружить и стали часто появляться в Instastories друг друга. Однако, фанаты стали подозревать, что отношения между парнями могут быть совсем не дружескими, а романтическими.
Слухи о своем неожиданном романе мужчины подогрели совместным отдыхом в Египте. Видео из поездки Роман и Винченцо опубликовали в своих Instаgram-аккаунтах. На них парни весело проводят время в отеле и занимаются активными видами спорта. Такое теплое видео из отпуска намекнуло фанатам на идиллию между Васильевым и Дулепой.
Двусмысленным показалось и музыкальное сопровождение видео. Многие уверены, что строчки "давай сыграем в любовь" из песни Лилу45 "Восемь" явно были неспроста. Комментаторы тут же выдвинули свои предположения относительно взаимоотношений между мужчинами.
- "Романтика, наконец-то каждый из вас нашел свою пару! Вы подходите друг другу"
- "Любовь и голуби"
- "Если цель проекта Холостячка – найти любовь и построить отношения, то это яркий пример ее достижения!"
- "Давай сыграем в любовь? Или мне показалось?
- "Вы нашли друг друга! Зачем Злата?"
Винченцо Дулепа в шутку решил ответить на многочисленные запросы в комментариях и коротко написал под одним из них – "Нас раскусили".
Еще новости по теме:
- У одного из участников Холостячки-2 был секс во время проекта? Огневич в шоке.
- Неловкое молчание и работа в огороде: все о знакомстве Огневич с родными участников "Холостячки-2".