В 8 выпуске шоу Холостячка проект покинул стоматолог Роман: старался казаться идеальным

Роман Васильев казался многим зрителем идеалом мужчины, "принцем на белом коне". И действительно – даже на знакомство со Златой он приехал верхом на лошади. Но нравилось ли это все Злате?

Кто покинул проект "Холостячка-2" в 8 выпуске шоу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

В прошлом выпуске шоу покинул Роман Свечкоренко. В этом эпизоде домой отправился его тезка – Роман Васильев. Не хочет Злата крутить романы с Романами!

И если Свечкоренко еще может вернуться на проект (когда завершит развод с супругой), то у Васильева, похоже, шансов нет.

Реклама

Рома, я уже говорила, что ты слишком стараешься быть идеальным. На нашем свидании я поняла что, ты ждешь этого от других. Я совсем не идеальная и никогда такой не буду. Прости, у меня нет для тебя розы, – сказала Злата Роману на Церемонии роз.

Фото: скриншот видео

Васильев поблагодарил Огневич за эмоции и время, проведенное на проекте. По словам стоматолога, у него начали зарождаться чувства к Холостячке. Похоже, что Злата почувствовала, что Роман еще не так влюблен в нее, как другие участники (тот же Андрей Задворный и Макса Тарапата), вот и отправила Васильева домой.

На проекте осталось пятеро участников!

Другие новости по теме:

Реклама