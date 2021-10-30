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В 8 выпуске шоу Холостячка проект покинул стоматолог Роман: старался казаться идеальным

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
30 октября, 00:18
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Роман Васильев казался многим зрителем идеалом мужчины, "принцем на белом коне". И действительно – даже на знакомство со Златой он приехал верхом на лошади. Но нравилось ли это все Злате?
Кто покинул проект "Холостячка-2" в 8 выпуске шоу
Кто покинул проект "Холостячка-2" в 8 выпуске шоу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

В прошлом выпуске шоу покинул Роман Свечкоренко. В этом эпизоде домой отправился его тезка – Роман Васильев. Не хочет Злата крутить романы с Романами!

И если Свечкоренко еще может вернуться на проект (когда завершит развод с супругой), то у Васильева, похоже, шансов нет.

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Рома, я уже говорила, что ты слишком стараешься быть идеальным. На нашем свидании я поняла что, ты ждешь этого от других. Я совсем не идеальная и никогда такой не буду. Прости, у меня нет для тебя розы, – сказала Злата Роману на Церемонии роз.

Фото: скриншот видео

Васильев поблагодарил Огневич за эмоции и время, проведенное на проекте. По словам стоматолога, у него начали зарождаться чувства к Холостячке. Похоже, что Злата почувствовала, что Роман еще не так влюблен в нее, как другие участники (тот же Андрей Задворный и Макса Тарапата), вот и отправила Васильева домой.

На проекте осталось пятеро участников!

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в наши жизни. Будем очень по тебе скучать.

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