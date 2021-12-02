Знайшли друг одного: колишніх учасників "Холостячки" запідозрили у романтичних стосунках

Роман Васильєв та Вінченцо Дулепа разом на відпочинку в Єгипті / Фото: instagram.com/vincenzo_dulepa

Вінченцо Дулепа і Роман Васильєв були одними з героїв другого сезону телепроекту, що найбільш запам'ятовуються, але їм не вдалося знайти шлях до серця Злати Огнєвіч. Вінченцо залишив шоу у шостому випуску, а Роман пішов слідом за ним на сьомій церемонії троянд.

За час перебування на проекті чоловікам вдалося роз'єднатися та подружитися. Після вильоту з "Холостячки" вони продовжили дружити і стали часто з'являтися в Instastories друг одного. Проте фанати стали підозрювати, що відносини між хлопцями можуть бути зовсім не дружніми, а романтичними.

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Чутки про свій несподіваний роман чоловіки підігріли спільним відпочинком у Єгипті. Відео з поїздки Роман та Вінченцо опублікували у своїх Instagram-акаунтах. На них хлопці весело проводять час у готелі та займаються активними видами спорту. Таке тепле відео з відпустки натякнуло фанатам на ідилію між Васильєвим та Дулепою.

Двозначним здалося і музичний супровід відео . Багато хто впевнений, що рядки "давай сыграем в любовь" з пісні Лілу45 "Вісім" явно були неспроста. Коментатори у ту ж мить висунули свої припущення щодо взаємин між чоловіками.

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"Романтика, нарешті кожен з вас знайшов свою пару! Ви підходите друг одному"

"Любов і голуби"

"Якщо мета проекту Холостячка – знайти кохання і побудувати стосунки, то це яскравий приклад її досягнення!"

"Давай зіграємо в кохання? Чи мені здалося?

"Ви знайшли один одного! Нащо Злата?"

Фото – instagram.com/vincenzo_dulepa

Вінченце Дулепа жартома вирішив відповісти на численні запити у коментарях і коротко написав під одним із них – "Нас розкусили".

Фото – instagram.com/vincenzo_dulepa

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