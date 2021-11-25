Настоящий детектив Макконахи может стать губернатором Техаса

Мэтью Макконахи в сериале "Настоящий детектив" / Фото: Инстаграм

В гонке "один на один" актер побеждает как действующего губернатора Грега Эбботта, так и кандидата от демократов Бето О’Рурка. Однако, когда респондентам предложили выбирать одного из трех кандидатов, Эбботт, которого поддерживает бывший президент Дональд Трамп, опередил остальных.

Ранее Макконахи в ходе подкаста The Balanced Voice заявил, что подумывает над тем, чтобы выдвинуться на пост губернатора штата Техас. История уже знает подобный случай: в 2003 году Арнольд Шварценеггер был избран на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии и пробыл на этом посту два срока.

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"Настоящий детектив" получил пять премий "Эмми" / Фото: Инстаграм

Родом знаменитый актер из небольшого городка Ювалде на юге штата Техас. Этот штат связывает с Макконахи еще и тот факт, что именно за работу в фильме "Далласский клуб покупателей", он получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль.

Пока букмекеры оценивают шансы одного из самых харизматичных актеров современности возглавить второй по величине штат США, предлагаем посмотреть в AMEDIATEKA на OLL.TV 1 сезон культового сериала "Настоящий детектив".

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В нем Макконахи показал непревзойденный уровень актерского мастерства. Кстати, действие сериала начинается в штате Луизиана, который граничит с родным штатом Мэтью.

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