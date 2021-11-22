Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей

Умер Гаркалин

Годовщина монархов

Ссора НеАнгелов

МакSим на сцене

Шоу "Маска". Сезон 2

Свадьба Тринчер
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Miramax: Тарантино украл 7 кусков "Криминального чтива"

Смотрите на OLL.TV
Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 20:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кинокомпания Miramax подала иск в суд на Квентина Тарантино. Режиссер выставил на продажу семь эксклюзивных, неопубликованных ранее сцен из культовой ленты "Криминальное чтиво"
Смотрите "Криминальное чтиво" на OLL.TV
Смотрите "Криминальное чтиво" на OLL.TV / Фото: oll.tv

На пресс-конференции NFT.NYC Тарантино сообщил, что права на эксклюзивные материалы планируются к продаже на аукционе в виде цифровых NFT-токенов. Miramax считает продажу материалов нарушением своих авторских прав, и что режиссер не может самостоятельно продавать какие-либо материалы, относящиеся к ленте. В иске указано, что Тарантино уже начал PR-кампанию аукциона, не поставив в известность студию.

Режиссер Квентин Тарантино получил судовой иск
Режиссер Квентин Тарантино получил судовой иск / Фото: instagram.com/latimes

Реклама

Фильм "Криминальное чтиво" постоянно находится в первой десятке списка 250 лучших кинокартин на сайте IMD. Он имел большой успех у публики и считается одним из важнейших событий в истории кинематографа, давшей толчок развитию независимого американского кино.

За оригинальный сценарий фильм был удостоен премии "Оскар", "BAFTA" и "Золотой глобус", а также получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

Посмотреть знаменитый фильм одного из лучших режиссеров современности, из-за которого разгорается этот конфликт можно на сервисе OLL.TV.

Реклама
"Криминальное чтиво"
смотрите на olltv
Смотреть

Читайте по теме:

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять