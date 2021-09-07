Настя Ивлеева о зависти к успеху Регины Тодоренко: Я не считаю ее своей конкуренткой

Настя Ивлеева рассказала о профессиональном соперничестве с Региной Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko, Скриншот из YouTube

У Тодоренко было шоу "Пятница с Региной", а Ивлеева, которая развелась с мужем, ведет AGENTSHOW. Оба авторских проекта запустились одновременно. Настя не знала, что Регина снимает подобное шоу. В интервью Ксении Собчак ведущая призналась – о том, что форматы похожи, она узнала только когда сняли пилотный выпуск.

Когда мы сняли пилот или первые две серии, я узнала, что она тоже делает шоу и они соприкасаются…Я понимала, что будет. Она еще вышла раньше на день и…прилетело! Но мы пошли дальше и идем до сих пор, – говорит Ивлеева.

По словам Насти, она переживала, что ее шоу будут называть "номер 2", и ее аудитория подумает, будто она копирует Регину.

Мы разные с Региной с точки зрения характера и позиционирования. Она, конечно, трудяга лютая, но она больше мягкая, добрая. Но я не считаю Регину своей конкуренткой. Да, она трудоспособная, но я по-другому публику держу, другие инструменты использую. Если говорить откровенно, то и по просмотрам все отличалось, – прокомментировала Настя.

Скриншот: YouTube

В шоу Собчак указано, что самый просматриваемый выпуск у Регины набрал 4,8 млн просмотров, а у Насти – 10 млн. При этом у Ивлеевой в четыре раза больше подписчиков.

Собчак также вспомнила и про момент, когда Регина Тодоренко в интервью обсуждала с ней Ивлееву. Тогда Регина произнесла фразу: "Она хорошая ведущая, смешная и интересная вайнерша, она этим зарабатывает, а я лицо L'Oreal Paris".

Ксения поинтересовалась у Насти, не задело ли это ее, на что Ивлеева в ответ перечислила список брендов, лицом которых она являлась, упомянув съемку для Louis Vuitton.

Я не слишком обиделась, но меня это расстроило. Зачем так говорить, мол, она рекламирует какие-то пельмени, а я зато лицо Maybelline. Ну зачем? Это было странно. Я этого не поняла, но поржала, – отметила Ивлеева.

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