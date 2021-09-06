Это не я ушла: Настя Ивлеева впервые раскрыла подробности развода с Элджеем

Оказывается, с рэпером блогер рассталась еще весной этого года. Объявить о разрыве Настя и Леша хотели "красиво" и "по-взрослому"

Ивлеева рассказала, как "развалился" ее брак с Элджеем / Фото: Скриншот из видео

То, что Ивлеева уже не вместе с Элджеем, она подтвердила в конце этого лета. Хотя слухи о расставании пары появились намного раньше.

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Настя и Леша снялись в фотосете для обложки глянца, дабы рассказать об окончании своего романа фотографиями и небольшим интервью. Эту идею "эксы" придумали вместе – им хотелось как можно круче преподнести публике такую новость.

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Что касается причины расставания знаменитостей, то это, по словам Насти, тянулось давно. И она, и Элджей еще весной заметили, что между ними что-то не так, говорили об этом, но ничего не помогло.

Я первая заметила, что есть проблема, и начала о ней говорить. Я заметила какую-то шероховатость, потом подключился Леша. Дальше мы начали вместе нащупывать эту штуку, а решение расстаться было обоюдным. Это не я ушла. Я заметила, вместе раскопали и поняли, что что-то не получается, призналась Настя Ивлеева в интервью Ксении Собчак.

Блогер также назвала причиной их с Лешей расставания разницу в темпераментах: Ивлеева по своей натуре гиперактивная, а Элджей – более расслабленный и размеренный в своем жизненном темпе.

Смотрите интервью Насти Ивлеевой с Ксенией Собчак: