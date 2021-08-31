На замену Элджея. Собчак выбирает нового бойфренда для Ивлеевой (видео)

Блогер и телеведущая Ксения Собчак решила заняться поиском новых женихов для популярного блогера Насти Ивлеевой

Ксения Собчак, Настя Ивлеева / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

После того как Настя Ивлеева подтвердила расставание с рэпером Элджеем, ее коллега взялась помочь с выбором нового бойфренда. Для нового выпуска шоу Ксения и Настя на день поменялись местами и, фактически, жизнями. Проживая день как Ивлеева, Собчак решила зря времени не терять.

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В новом выпуске на YouTube-канале Ксения Собчак уселась в авто Lamborghini Aventador, на котором ездит Ивлеева, и пообщалась с ее бренд-менеджером.

Послушай, Лиз, я влюбилась в Сашу Горчилина. Мне кажется, это серьезно. Он такой красивый, худой, талантливый, нервный. Я обожаю таких нервных интеллектуалов. Ушел со съемки, даже не попрощался. Меня такое цепляет. А то у меня были наркоманы, обкурки и рэперы. Я девушка свободная. Кто из мужчин имиджево подходит к бренду Насти Ивлеевой? – спросила Собчак.

Менеджеру блогера было непросто ответить на такой вопрос.

Насть, мне настолько сложно оценить, кто из мужчин может с тобой энергетически сравниться. Ты органично бы смотрелась в каком-нибудь кинодуэте с Дмитрием Нагиевым. Хотя вы снимались уже с ним в рекламе. Вы совпадаете по энергетике и харизме, – сказала менеджер.

Напомним, что Настя Ивлеева и Алексей Узенюк, более известный как Элджей, познакомились в 2018 году и тогда же подтвердили свой роман. Через год они узаконили отношения и переехали жить в загородный дом.

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Настя Ивлеева призналась, что все еще любит Элджея, но уже как брата. Пара решила остаться друзьями.

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