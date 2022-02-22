Настю Каменских упрекнули за отъезд из Украины на фоне угроз России: "Убежала коза со своим лысым"

Каменских показала, как отдыхает с Потапом, мамой и свекровью в Испании. / Фото: instagram.com/kamenskux
Пока одни звезды украинского шоубиза призывают поддерживать армию и держаться друг друга в очень непростое время, Каменская с родными улетела в Испанию.
Звездные супруги Настя Каменских и Потап устроили себе и своим мамам поездку в Мадрид. В Instagram певица заинтриговала фанов новым релизом, который она скоро презентует.
Давно я ждала и планировала по минутам эту поездку. Все ради того, чтобы претворять в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю вам много интересного. Совсем скоро подарю вам мою новую премьеру #Кришталь и не только ее! – написала певица.
Артистка показала, как семья отдыхала в местной кафешке.
Также Каменских похвасталась своими удивительно молодыми мамой Лидией и свекровью Людмилой, которые со своими наследниками отправились в путешествие.
В то же время многие фолловеры выразили в комментариях певице свое возмущение. Ведь она покинула родину в очень непростое время, когда вероятность нападения РФ на Украину высока как никогда.
- А вы сбежали, шоу-бизнес.
- Патриоты.
- Ой, как вовремя у вас отпуск. Прям вы не собирались бежать.
- Убежала коза со своим лысым.
- Как вовремя! Надеюсь, вы назад тогда не собираетесь.
- А вы, как говорится, бороните здесь Украину, а мы в Европу. Да, Настя?
Напомним, Настя Каменских озвучила неизвестный ранее факт о свадьбе с Потапом.