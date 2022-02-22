Настю Каменских упрекнули за отъезд из Украины на фоне угроз России: "Убежала коза со своим лысым"

Каменских показала, как отдыхает с Потапом, мамой и свекровью в Испании. / Фото: instagram.com/kamenskux

Пока одни звезды украинского шоубиза призывают поддерживать армию и держаться друг друга в очень непростое время, Каменская с родными улетела в Испанию.

Звездные супруги Настя Каменских и Потап устроили себе и своим мамам поездку в Мадрид. В Instagram певица заинтриговала фанов новым релизом, который она скоро презентует.

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Давно я ждала и планировала по минутам эту поездку. Все ради того, чтобы претворять в жизнь давно запланированный to-do list. В ближайшее время готовлю вам много интересного. Совсем скоро подарю вам мою новую премьеру #Кришталь и не только ее! – написала певица.

Артистка показала, как семья отдыхала в местной кафешке.

Скриншот Instagram

Также Каменских похвасталась своими удивительно молодыми мамой Лидией и свекровью Людмилой, которые со своими наследниками отправились в путешествие.

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Скриншот Instagram

В то же время многие фолловеры выразили в комментариях певице свое возмущение. Ведь она покинула родину в очень непростое время, когда вероятность нападения РФ на Украину высока как никогда.

А вы сбежали, шоу-бизнес.

Патриоты.

Ой, как вовремя у вас отпуск. Прям вы не собирались бежать.

Убежала коза со своим лысым.

Как вовремя! Надеюсь, вы назад тогда не собираетесь.

А вы, как говорится, бороните здесь Украину, а мы в Европу. Да, Настя?

Скриншот Instagram

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Напомним, Настя Каменских озвучила неизвестный ранее факт о свадьбе с Потапом.