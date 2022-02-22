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"У нас нет друзей": реакция Камалии, Ефросининой и других звезд на угрозы России

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 12:37
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Звезды украинского шоу-бизнеса призывают поддерживать армию и держаться друг друга
Камалия, Маша Ефросинина и другие звезды высказались об угрозах России
Камалия, Маша Ефросинина и другие звезды высказались об угрозах России / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/alinapash/

Вчера президент России Путин подписал документы о признании независимости "ЛДНР" и заявил об этом публично. Ранее Снежана Егорова порадовалась решению агрессора и поддержал Путина, назвав его "героем".

Свою позицию высказали украинские звезды шоу-бизнеса, которые не остались равнодушными к острым событиям и угрозе. В соцсетях к своим подписчикам обратились ведущие, артисты и блогеры. Что они пишут – рассказываем далее.

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Маша Ефросинина

С утра телеведущая отреагировала на "урок истории" от Путина во время его вчерашнего обращения. У нас было такое же лицо, как и у Марии.

Когда прослушала самый конченый урок по истории… Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус, – написала Ефросинина в Instagram.

Маша Ефросинина в шоке от заявления Путина
Маша Ефросинина в шоке от заявления Путина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Камалия

Камалия призвала украинцев защищать свою страну
Камалия призвала украинцев защищать свою страну / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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Певица Камалия в соей риторике оказалась более резкой. Она выразила негодование реакцией США и отметила, что запрет Байдена на инвестиции, торговлю и финансирование так называемых „ЛНР" и „ДНР" – это издевательство, ведь с псевдореспубликами и так никто не торговал.

Америка делает вид, что поддерживает нас, а на самом деле заманивает нас защищать Европу ценой украинских жизней, а сами сидят в стороне и помогают нам "такими" санкциями. Мы должны понимать, что у нас нет друзей и защищать Родину нам придется самим, – считает Камалия.

Alina Pahs

Алина Паш ответила на заявление Путина
Алина Паш ответила на заявление Путина / Фото: instagram.com/alinapash/

Алина Паш, которая оказалась в эпицентре скандала на Нацотборе на "Евровидение-2022", опубликовала в Instastories пост, в котором написано, что Украина – не часть России, никогда ею не была и не будет.

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Скриншот: instagram.com/stories/alinapash

Екатерина Осадчая

Телеведущая рекомендует сохранять спокойствие и беречь Украину. Вот такое видео она опубликовала в Instagram.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко считает, что украинцы должны быть готовыми ко всему
Наталка Денисенко считает, что украинцы должны быть готовыми ко всему / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актриса Наталка Денисенко в сторис отметила, что сейчас мы должны быть готовыми ко всему и процитировала актрису Елену Светлицкую, которая написала, что украинцам помощь россиян не нужна:

Это наши территории и наша страна и культура! Тут нет ничего вашего!

Скриншот: instagram.com/stories/natalka_denisenko

Ирма Витовская

Ирма Витовская не собирается покидать Украину
Ирма Витовская не собирается покидать Украину / Фото: пресс-служба

Актриса театра и кино Ирма Витовская точно не настроена покидать страну. В Instastories она опубликовала пост со словами:

Я залишаюся вдома – в Украінї, бо це моя країна.

Скриншот: instagram.com/stories/vitovskavantsa

Екатерина Репяхова

Супруга Виктора Павлика с надеждой на лучшее. Она опубликовала видео в Instagram, написав, что Украине не сдастся никогда.

Руслана

Руслана Лыжичко поддержала Украинцев
Руслана Лыжичко поддержала Украинцев / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко молится за силу и веру. Вот, что певица пишет в Instagram:

В нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас! Зараз я молюся, як ніколи, і прошу в Бога – дай нам сили і віри, бо ми просто хочемо жити, і ніхто немає права відбирати в нас під "жодним міфом" нашу землю. Ще з Майдану так і залишилась в серці потреба Молитись за Україну... за все світле і чисте, за нас. Слава Україні!

Недавно Андрей Макаревич резко высказался о политике Кремля: "Нас поставили на грань войны".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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