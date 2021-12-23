Наталье Фатеевой – 87: почему звезда советского кино не хочет знать своих детей

Как сейчас живет Наталья Фатеева / Фото: Instagram

Наталья Фатеева известная по фильмам "Джентльмены удачи", "Три плюс два" и "Человек с бульвара Капуцинов". Звезда советского кино ведет затворнический образ жизни.

Сейчас Наталья Фатеева почти не появляется на публике. Несколько лет назад у актрисы диагностировали артроз. Она перенесла 6 операций и после чего понадобилась длительная реабилитация. Из-за проблем с ногами актриса вынуждена передвигаться при помощи костылей. Фатеева не может сама о себе позаботиться – у нее есть помощница.

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/ Фото: Экспресс газета

У актрисы есть сын и дочь, но с ним она не смогла наладить доверительные отношения. Фатеева ни разу не видела ни внуков, ни правнуков. Несмотря на то, что дети пытались выходить с матерью на связь, она не захотела с ним общаться.

Я и моя сестра не отдалялись от Натальи Николаевны, она сама от нас отдалилась. Такой она человек. У нее нет подруг, товарищей. Ей удобно, когда нет никого вокруг,- сказал сын актрисы Владимир Басов.

Сын Натальи Фатеевой / Фото: скриншот

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Сейчас Наталья Фатеева живет одна в пятикомнатной квартире в центре Москвы. Актриса почти не появляется на публике и не дает интервью.

Что происходило за кадр "Три плюс два"

Съемки в фильме попали не непростой период в жизни Фатеевой. Она развелась с отцом своего сына, но продолжала жить с бывшим супругом под одной крышей. Отношения между экс-супругами были напряженные и они постоянно ругались. Так как съемки фильма проходили в Крыму, актриса посчитала, что это хороший шанс отдохнуть от скандалов дома.

На съемочной площадке Наталья Фатеева познакомилась на то время с начинающим актером Андреем Мироновым. По слухам, актриса не сразу обратила внимание на своего коллегу, но Миронов был настойчив.

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/ Фото: Pinterest

Вскоре между актера завязался роман. Для Андрея Миронова это была не просто интрижки. Он познакомил актрису со своими родителями. Правда, мама Миронова не была в восторге от избранницы сына – ее смущала, что Наталья младше Андрея на семь лет, у нее есть ребенок и дважды разведена. Вскоре после знакомства с родителями пара рассталась.

После трудного развода с Басовым Андрей меня согрел, спас, за что я ему и судьбе очень благодарна. Но после непростой совместной жизни с Басовым я его просто не воспринимала. Басов все же был зрелым человеком, прошедшим войну. И тут вдруг маменькин сынок Андрюша... Андрей был совершенно несамостоятельным, им руководила мама, – говорила актриса

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