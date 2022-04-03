Наталка Денисенко высказалась в адрес парня Алины Гросу: Пригрелся у нас в Украине

Наталка Денисенко раскритиковала Романа Полянского за молчание о войне / Фото: Instagram

Украинская актриса Наталка Денисенко уже высказывалась в адрес российских актеров, которые игнорируют войну в Украине и продолжают молчать.

На этот раз звезда сериала "Крепостная" в своих Instastories раскритиковала российского актера и молодого человека певицы Алины Гросу Романа Полянского.

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Еще интересно, почему молчит "актьор", который пригрелся у нас в Украине? – написала Денисенко.

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По мнению актрисы, он обязан был высказать свою позицию, так как сейчас живет и работает в Украине.

Возмущение актрисы вызывает и то, что ее муж сейчас находится в территориальной обороне и защищает суверенитет страны, в то время как другие звезды отмалчиваются и прячутся в тени.

Почему я пишу про таких людей, как этот "актьор"? Почему мне важно понять позицию такого человека? Потому что мой муж готов идти в оборону и защищать нашу страну и всех, кто в ней находится. Я понимаю, что каждый воюет по своему, но когда публичный человек никак не высказывается в своем Instagram, это означает умолчание! И я считаю, что такие эмигранты з рошляндии, которые молчат должны вон ехать из Украины, – высказала свое мнение Денисенко.

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Напомним, что Алина Гросу о войне молчать не стала. Более того, сейчас украинская певица активно помогает украинским беженцам с поселением.

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