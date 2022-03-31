Наталка Денисенко о российских актерах, которые молчат о войне: "Это просто твари"

Украинская актриса Наталка Денисенко в интервью программе "Зірковий шлях" рассказала, как пыталась достучаться до российских актеров

Наталка Денисенко высказалась о российских актерах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

С начала войны многие звезды писали российским коллегам и призывали не молчать. В числе тех, кто обращался к знакомым россиянам была и Наталка Денисенко.

Все россияне, которые приезжали к нам на съемки, я даже не могу сказать, что это коллеги – это просто твари. Мы кричали к ним, чтобы они что-то отвечали нам. Я молила, говорила: "У нас происходит просто геноцид, полномасштабная война, не молчите, выходите, говорите". Был игнор. Писала Диме Пчеле, Толику Руденко. Дима писал: "Наталочка, мы молимся о вас. Я надеюсь, что это все кончится"

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Денисенко отметила, что российские актеры всегда была в восторге от Украины и не уставали об этом говорить.

Кто приезжал к нам, они говорили: "Боже, какой у вас хороший Киев, какие у вас парки, вкусное мороженое, а какие рестораны и цены". Этот список был бесконечен. Они говорили, это у вас такая свобода слова, а у нас вообще такого нет. Я понимаю, что это настолько такая зависть к Украине, к тому, что мы реально шли вверх не только с каждым годом, а с каждым месяцем – наши люди, кино, бизнес.

Напомним, ранее муж Наталки Денисенко рассказал, как российские актеры стали врать о травле в Украине.

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