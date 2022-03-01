Алина Гросу помогает украинским беженцам с поселением: "Добро – это сила!"

На пятый день войны певица вышла на связь к фанатам и призвала быть добрее

Аліна Гросу виступила за мир та добро. / Фото: instagram.com/alina_grosu

Вот и пришла в Украину весна. Правда, не такой мы ее представляли. С 24 февраля на нашей земле идет война, которую начал Путин. Оккупанты расстреливают города Украины и наших людей. Но украинская армия держит оборону и дает отпор захватчикам изо всех сил.

Вчера в Instagram Алина Гросу обратилась к поклонникам. Певица объяснила, что с семьей она находится в Украине. Они никуда не выезжали, потому что "нужны сейчас именно здесь"

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У нас есть сердце и бесконечное желание сделать все возможное, чтобы у нас было мирное небо над головой, все были живы и в безопасности! У нас есть возможность помочь всем, кто нуждается в нашей помощи. Не только словом, о котором сейчас все говорят, но и действиями. Мое сердце разрывается от того, что я не могу каждого из вас вывести из бункеров, из укрытий, остановить этот ужас. Но в свою очередь, я могу и помогаю уже третий день беженцам с поселением, – написала артистка.

Скриншот Instagram

Алина Гросу попросила пользователей соцсети быть добрее между собой и нашей нацией. А также быть одним целым.

Давайте будем сильны в действиях, чтобы когда все закончится, нам не было стыдно смотреть друг другу в глаза. Давайте помогать пострадавшим кто чем может: едой, медикаментами, машинами и т.д. Давайте делать добрые дела, потому что только добро – это сила! А сила нам сейчас больше всего нужна! – добавила певица.

Напомним, Тина Кароль матом обратилась к Путину: "Я испепелю тебя! Берегись, х**ло!".

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