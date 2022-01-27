Наталья Денисенко в коротких шортиках станцевала на пилоне

Наталья Денисенко станцевала на пилоне / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко, которая недавно оказалась в больнице с маленьким сыном Андрюшей, показала, чему научилась во время тренировок по pole dance – танцы на пилоне.

Наталья Денисенко решила сделать видео в шуточном формате и показала "ожидание" и "реальность" на тренировках. Ролик актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

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Актриса продемонстрировала соблазнительные танцевальные элементы в коротеньких шортиках и мини-топе, которые подчеркнули подтянутую фигуру Денисенко.

Кроме отточенных "па", актриса пошутила и изобразила, как неловко и забавно выглядела на начальных этапах занятий pole dance, чем здорово повеселила фолловеров.

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В комментариях поклонники звезды "Крепостной" оценили ее чувство юмора и похвалили Денисенко за старания.

"Самое главное, что "ожидание" тоже в вашем исполнении"

"Второй вариант сексуальнее, как по мне! Не?"

"Совсем даже ничего. Красиво. Нежно"

"Прекрасно!"

"Очень даже неплохо вышло, прям супер!"

Скриншот – instagram.com/natalka_denisenko/

Напомним, ранее мы писали о том, что актриса вспомнила, как пережила пьяный скандал мужа Андрея Фединчика. Летом актер устроил драку в центре Киева.