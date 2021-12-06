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Наталья Денисенко вспомнила, как пережила пьяный скандал мужа: У него бывают вспышки агрессии

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 09:44
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Летом звезда "Крут" и "Папаньки" Андрей Фединчик попал в громкий скандал – нецензурно выражался и спровоцировал драку в центре Киева
Наталья Денисенко вспомнила драку, которую устроил ее муж Андрей Фединчик.
Наталья Денисенко вспомнила драку, которую устроил ее муж Андрей Фединчик. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Так, знаменитый актер устроил ночью драку в Подольском районе. На попавшем в Сеть видео было видно, как Фединчик ехал зигзагами на электросамокате на проезжей части, а когда водитель авто посигналил ему, тот подбежал к мужчине и набросился на него.

Уже прошло несколько месяцев со дня инцидента, и вот жена Андрея актриса Наталья Денисенко решила вспомнить тот вечер и как они с мужем пережили это.

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По словам звезды, вечером, накануне инцидента, она пришла со съемочной площадки и увидела, что мужу очень плохо, он много выпил и решил пойти проветриться.

И, конечно, его задели люди на дороге, так как он пьяным на самокате ехал, ну и конечно он начал кричать, пытался увязаться в драку и это у него получилось. Это не то, что он какой-то алкоголик-разбойник, но он очень каялся. Если бы это был какой-то дядя Дима из третьего подъезда, который напился и покричал, то никто бы об этом не знал, а так заслуженный артист Украины напился и устроил драку, то, конечно же, все об этом знают, – полилась Денисенко в программе "Світське життя" .

Артистка добавила, что они с Андреем "публичные люди и поэтому отвечают за это".

Наталья призналась, что была очень расстроена и ссорилась с мужем из-за его выходки. Впрочем, она подчеркнула, что всегда нужно поддерживать друг друга, несмотря на обстоятельства.

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Андрей пошел к психоаналитику, чтобы понять корни этой проблемы, так как у него бывают такие вспышки агрессии, на мне это никак не отражалось, это более такая пацанская тема. Это очень долгий процесс, все-таки все наши травмы идут с детства, и это не просто так. Я плакала, спрашивала, почему он так сделал. Но мы пережили это, так как в семье кто бы там что ни натворил, надо держаться друг друга, – добавила актриса.

Кратко о паре

Андрей Фединчик и Наталья Денисенко поженились в 2017 году. В том же году супруги стали родителями сына Андрея.

Звездные супруги воспитывают сына.
Звездные супруги воспитывают сына. / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Известно, что Андрей занимается дубляжем англоязычных сериалов и фильмов, а также снимается в сериалах. Играл в таких проектах: "Худшая подруга", "Круты. 1918" и т. д.

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Наталья известна своими ролями в лентах: "Крепостная", "Село на миллион" и другие.

Смотрите полное интервью с Наталией Денисенко для "Зіркового шляху":

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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