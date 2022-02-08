Наташа Королева осталась без квартиры в США из-за Игоря Николаева

Наташа Королева рассказала о недвижимости, которую оставила Игорю Николаеву / Фото: Instagram

Наташа Королева любит проводить отпуск в Майами, где уже много лет живет ее мама Людмила Порывай и старшая сестра с семьей Ирина Осауленко. Как признается певица, она любит останавливаться у мамы, а вот себе недвижимость в США Королева не собирается приобретать.

Как объяснила певица в беседе с журналистами Дни.ру, что квартиру в Майами содержать дорого. Артистка знает это по собственному опыту, так как в браке с Игорем Николаевым у них были апартаменты в Америке.

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Мое первое и последнее собственное жилье в Майами было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу, – сказала певица.

Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты с 1992 по 2001 год — отношения начались, когда певице было 18 лет. Для Королевой композитор написал такие хиты "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

Наташа Королева и Игорь Николаев / Фото: Instagram

Стоит отметить, что Игорь Николаев и Наташа Королева никогда не называли причину развода. Появлялась информация об изменах композитора, но он эти слухи не комментирует. Недавно в СМИ стали обсуждать, что брак артистов разрушила российская певица.