Наташа Королева с мамой устроили танцы в США под трек Насти Каменских (видео)

Наташа Королева опубликовала новое видео с мамой / Фото: instagram.com/koroleva__star
Наташа Королева вместе с Тарзаном отправились в отпуск в Майами, где живет семья певицы. Артистка старается как можно больше времени проводить с мамой. Наташа Королева уже показала кадры с новой фотосессии мамы, а теперь они сняли видео для TikTok.
Королева показала, как они с мамой танцуют на улице в Майами под трек Насти Каменских "Девочки рулят". Певица появилась в видео цветном костюме, а ее мама — в джинсах и яркой куртке. В кадре на несколько секунд засветился и муж певицы Тарзан.
@koroleva__star# – NK
В комментариях мнения подписчиков разделились. Кто-то похвалил Людмилу Порывай за энергию и активный образ жизни, а кто-то раскритиковал.
- "Девочки молодцы на позитиве"
- "Девочки, вы супер"
- "Девочки супер, мама вообще бомба"
- "Не знаю как вам, но мне даже смотреть на это не приятно"
- "Мама Люда просто смешна!"
- "Кошмар! Они нас всей семьей решили добить?"
Стоит отметить, в Сети часто критикуют Наташу Королеву и ее семью. Особенно достается от подписчиков маме певицы. Недавно артистка ответила всем, кто хейтит ее родных.
Все, кто наблюдает за нашей семьей на волнах соцсетей, я надеюсь, понимают, что наша семейка не совсем обычная. Все члены нашей семейной группировки трохи не вписываются в стандартные каноны, так что, уважаемые подписчики, или мы совпадаем с вами вибрациями и наслаждаемся, или лучше отпишитесь, что бы не делать себе нервы! Всем любви и позитива!
Ранее мы рассказывали, что Наташе Королевой запретили въезд в Литву из-за выступлений в Крыму.