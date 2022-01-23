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Это вам за Крым: Наташе Королевой на пять лет запретили посещать Литву

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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23 января, 19:51
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В 2016 году СБУ закрыла для певицы въезд в Украину на такой же срок
Литва запретила въезд Наташе Королевой сроком на пять лет
Литва запретила въезд Наташе Королевой сроком на пять лет / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева, которая накануне шокировала поклонников внешним видом, до 2027 года не сможет попасть на территорию Литвы. Государство запретило артистке пересекать границу, сообщают СМИ со ссылкой на национальное радио LRT.

Решение вынесено департаментом миграции при МВД Литвы по причине того, что Наташа Королева поддержала оккупацию Крыма. Также она в 2015 году участвовала в съемках фильма, которые проходили на территории полуострова.

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Украина тоже запретила Королеву

В 2016 году Служба безопасности Украины запретила Наташе Королевой въезд в нашу страну сроком на пять лет. Позже, однако, ей разрешили пересечь границу, чтобы приехать в Киев на похороны бабушки.

В 2019-м Королева обращалась к Владимиру Зеленскому с просьбой пустить ее в Украину, а через год выпустила песню на украинском языке.

Позиция артистки

Два года назад Наташа Королева давала интервью Ксении Собчак. Тогда исполнительница говорила о том, почему ей запретили посещать Украину.

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Мне пришивали историю с Крымом... Пришивали, потому что этой истории у меня не было. Я не нарушала границы... Присоединили к запрещенным спискам из-за моих высказываний, но у меня и высказываний не было, – делилась Королева.

Это не первый раз, когда власти Литвы вводят запреты на въезд российским артистам. Ранее в черном списке оказались Валерия, Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Последний тоже следующие пять лет не сможет попасть в Литву из-за своей позиции по Крыму.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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