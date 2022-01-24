Наташа Королева возмущена, что ей запретили въезд в Литву: "Испытываешь испанский стыд за таких представителей власти"

Наташа Королева прокомментировала запрет на въезд в Литву / Фото: скриншот

Пять лет назад Наташе Королевой запретили въезд в Украину из-за выступлений в Крыму, теперь певица не сможет давать концерты в Литве по этой же причине. Сама Королева такому решению удивлена.

Она опубликовала у себя в Instagram видео с концерта в Вильнюсе, который состоялся год назад, и отметила, что ее песни "несут позитивное настроение". А раз власти это запрещают, то, как предположила Королева, у них другие ценности.

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Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые , пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки"… Боже, Наташа Королева и геополитика, – заявила артистка.

Певица добавила, что в феврале 2020 года, когда она собрала полный зал в Вильнюсе, то никаких проблем не возникло.

Хочется задать вопрос, а где был господин Кащюнас в 2020-м или может он недавно занял кресло председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне и ему необходимо выслужиться ? Остается только разводить руками…

Добавим, это не первый раз, когда власти Литвы вводят запреты на въезд российским артистам. Ранее в черном списке оказались Валерия, Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Последний тоже следующие пять лет не сможет попасть в Литву из-за своей позиции по Крыму.