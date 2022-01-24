Наташа Корольова обурена, що їй заборонили в'їзд до Литви: "Відчуваєш іспанський сором за таких представників влади"

Наташа Корольова прокоментувала заборону на в'їзд до Литви / Фото: скриншот

П'ять років тому Наташі Корольовій заборонили в'їзд до України через виступи в Криму, тепер співачка не зможе давати концерти у Литві з цієї ж причини. Сама Корольова такому рішенню здивована.

Вона опублікувала у себе в Instagram відео з концерту у Вільнюсі, який відбувся рік тому, та зазначила, що її пісні "несуть позитивний настрій". А раз влада це забороняє, то, як припустила Корольова, у них інші цінності.

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Ну просто нісенітниця якась. Світ остаточно перевернувся з ніг на голову… І мимоволі відчуваєш іспанський сором за таких представників влади, які, пропагуючи "свободу", вимагають "оцінки геополітичної обстановки"… Боже, Наташа Корольова та геополітика, – заявила артистка.

Співачка додала, що у лютому 2020 року, коли вона зібрала повну залу у Вільнюсі, то жодних проблем не виникло.

Хочеться поставити запитання, а де був пан Кащюнас у 2020-му чи може він нещодавно зайняв крісло голови парламентського комітету з національної безпеки та оборони і йому необхідно вислужитися? Залишається тільки розводити руками.

Додамо, це не перший раз, коли влада Литви вводить заборони на в'їзд російським артистам. Раніше у чорному списку опинилися Валерія, Григорій Лепс та Філіп Кіркоров. Останній теж наступні п'ять років не зможе потрапити до Литви через свою позицію щодо Криму.