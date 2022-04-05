Звезда клипа "Твои глаза" Назар Грабар записал видео из Бучи: В моем доме была база русских солдат

Назар Грабар записал эмоциональное видео / Фото: Инстаграм Назара Грабара

Зверства российской армии в Буче повергли Украину и весь мир в шок! Не укладывается в голове, в каком больном сознании должны родиться подобные замыслы. Об увиденном в Буче, а также о том, что теперь у него нет дома, рассказал Назар Грабар.

Вы помните этого харизматичного парня из клипа "Твои глаза" и участию в шоу "Танцуют все!". Но с момента, когда Россия напала на Украину, 29-летний артист служит в ВСУ.

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Он записал видео, где рассказал о многострадальной Буче. По словам Назара, у него теперь нет дома. То, что он увидел на территории жилого комплекса, просто невозможно описать словами.

У меня больше нету дома. В моем доме была база русских солдат, конкретно в моей квартире. Все вынесли. Но это не самое страшное. Вокруг жилкомплекса лежат тела молодых людей, таких, как я возрастом, связанные и расстрелянные. Российские солдаты, хотя это даже не солдаты, это просто ничтожества, вы даже не животные. Даже у животных есть сострадание. Вы просто, бл*дь, чмо, которое пришло воровать сковородки, и телевизоры, бл*дь, у мирных людей. И людей расстреливать. И вы называете себя второй армией в мире? Да вы чмо, вы просто, бл*дь, бандиты, которые бьют исподтишка. Вы, с*ка, уже проиграли эту войну.

Следующее видео невозможно смотреть без слез и ненависти к рашистам.

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У нас нет сомнений: каждый, кто пришел на нашу землю с войной, получит по заслугам за свои преступлением. И это случится уже очень скоро. Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

Напомним, внучка Софии Ротару призвала мир помочь Украине.

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