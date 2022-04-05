Внучка Софии Ротару призвала международных друзей помочь Украине, которая сражается с абсолютным злом

Соня Евдокименко на 40-й день войны попросила интернациональное сообщество всеми силами помогать Украине, которая противостоит российским оккупантам

София Евдокименко обратилась к миру за помощью для Украины / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Уже больше 40 дней в Украине идет война, которую развязала Россия, прикрываясь лживыми лозунгами. Прямо сейчас наша страна отбивает зверские атаки рашистов, которые своей ненавистью сжигают все на своем пути. Но мы в своей борьбе не одиноки: огромное количество людей по всему миру поддерживают нас и всячески помогают. Помогать украинцам также призвала и Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару.

На своей странице в инстаграм Соня Евдокименко опубликовала пост, в котором призвала свою интернациональную аудиторию помогать Украине всеми возможными способами.

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40 дней войны. Миллионы столкнулись с абсолютным и настоящим злом. И все же душа находит силу в вере, истине, любви и молитве. За это время весь мир почувствовал и соединился с украинской душой. То, что независимо, наполнено любовью и изобилием. Моё интернациональное сообщество! Я призываю всех вас принять меры и #StandWithUkraine.

Делайте пожертвования, отправляйте гуманитарные грузы, присоединяйтесь к акциям протеста в вашем городе, принимайте украинцев, нанимайте украинцев, будьте в курсе событий из надежных источников, станьте волонтером или помогайте профессионально,

- написала девушка в соцсети.

Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, ранее семья Сони оказалась в центре скандала. Сына и внука Софии Ротару задержали при попытке сбежать из Украины в Молдову. СМИ писали, что они заплатили по 2 тысячи долларов, чтобы иметь возможность пересечь границу. Спустя время Анатолий Евдокименко выходил на связь, но ситуацию не комментировал.

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