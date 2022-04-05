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Внучка Софии Ротару призвала международных друзей помочь Украине, которая сражается с абсолютным злом

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 апреля, 09:20
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Соня Евдокименко на 40-й день войны попросила интернациональное сообщество всеми силами помогать Украине, которая противостоит российским оккупантам
София Евдокименко обратилась к миру за помощью для Украины
София Евдокименко обратилась к миру за помощью для Украины / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Уже больше 40 дней в Украине идет война, которую развязала Россия, прикрываясь лживыми лозунгами. Прямо сейчас наша страна отбивает зверские атаки рашистов, которые своей ненавистью сжигают все на своем пути. Но мы в своей борьбе не одиноки: огромное количество людей по всему миру поддерживают нас и всячески помогают. Помогать украинцам также призвала и Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару.

На своей странице в инстаграм Соня Евдокименко опубликовала пост, в котором призвала свою интернациональную аудиторию помогать Украине всеми возможными способами.

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40 дней войны. Миллионы столкнулись с абсолютным и настоящим злом. И все же душа находит силу в вере, истине, любви и молитве. За это время весь мир почувствовал и соединился с украинской душой. То, что независимо, наполнено любовью и изобилием. Моё интернациональное сообщество! Я призываю всех вас принять меры и #StandWithUkraine.
Делайте пожертвования, отправляйте гуманитарные грузы, присоединяйтесь к акциям протеста в вашем городе, принимайте украинцев, нанимайте украинцев, будьте в курсе событий из надежных источников, станьте волонтером или помогайте профессионально,

- написала девушка в соцсети.

Соня Евдокименко
Соня Евдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, ранее семья Сони оказалась в центре скандала. Сына и внука Софии Ротару задержали при попытке сбежать из Украины в Молдову. СМИ писали, что они заплатили по 2 тысячи долларов, чтобы иметь возможность пересечь границу. Спустя время Анатолий Евдокименко выходил на связь, но ситуацию не комментировал.

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Также тема дня сегодня – новый роман Нади Дорофеевой.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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