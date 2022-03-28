"Не лезь в чужие дела": на Оскаре ответили Пенну по поводу бойкота церемонии, если на ней не выступит Зеленский

Организаторы "Оскара" ответили Шону Пенну на его заявление о том, что он расплавит свою статуэтку, если в эфир не пригласят Владимира Зеленского / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Шон Пенн заявил, что будет призывать всех бойкотировать церемонию, а также расплавит свою статуэтку, если продюсеры решат не обращаться к Владимиру Зеленскому с предложением выступить в эфире церемонии.

Совсем скоро начнется сама церемония, а пока гости позируют на красной дорожке и общаются с прессой. Журналисты издания Variety поинтересовались у продюсера "Оскара" Уилла Паркера, а также у одной из ведущих церемонии Ванды Сайкес, что они думают о словах Шона Пенна.

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Ответ Уилла Паркера:

У каждого есть свое мнение. Шон сейчас увлечен тем, чем он увлечен. Я бы ему сказал: "Шон, брат, не уничтожай свою статуэтку, ладно? Дай ее мне. У меня нет "Оскара". Я уберу с нее твое имя и напишу свое.

При этом продюсер отметил, что во время церемонии все присутствующие вспомнят о войне в Украине и поддержат ее народ.

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Ответ Ванды Сайкес:

Я думаю, что он (Владимир Зеленский – Ред.) очень занят сейчас. Мы так восхищаемся им, восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы любим их, поддерживаем их. И я считаю замечательным то, что мы помогаем им оружием и всем, что необходимо, – говорит Ванда.

При этом актриса и ведущая отметила, что сейчас Голливуду лучше сосредоточиться на своих делах, при этом Сайкес не стала отрицать, что церемония и все актерское сообщество имеет влияние на людей и их мнения. Но она четко дала понять, что проблемы Украины их беспокоят не в первую очередь.

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Просто, знаете, есть выражение – не лезьв чужие дела? Понимаете, о чем я?

Отметим, что ранее выступить на "Оскаре" Владимира Зеленского пригласила актриса и одна из ведущих церемонии Эми Шумер.