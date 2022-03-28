"Не лізь у чужі справи": на Оскарі відповіли Пенну з приводу бойкоту церемонії, якщо на ній не виступить Зеленський

Організатори "Оскара" відповіли Шону Пенну на його заяву, що він розплавить свою статуетку, якщо в ефір не запросять Володимира Зеленського / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шон Пенн заявив, що закликатиме всіх бойкотувати церемонію, а також розплавить свою статуетку, якщо продюсери вирішать не звертатися до Володимира Зеленського із пропозицією виступити в ефірі церемонії.

Незабаром почнеться сама церемонія, а поки що гості позують на червоній доріжці і спілкуються з пресою. Журналісти видання Variety поцікавилися у продюсера "Оскара" Вілла Паркера, а також у однієї з ведучих церемонії Ванди Сайкес, що вони думають про слова Шона Пенна.

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Відповідь Вілла Паркера:

Кожен має свою думку. Шон зараз захоплений тим, чим він захоплений. Я б йому сказав: "Шоне, брате, не знищуй свою статуетку, гаразд? Дай її мені. У мене немає "Оскара". Я приберу з неї твоє ім'я і напишу своє.

При цьому продюсер зазначив, що під час церемонії усі присутні згадають про війну в Україні та підтримають її народ.

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Відповідь Ванди Сайкес:

Я думаю, що він (Володимир Зеленський – Ред.) зараз дуже зайнятий. Ми так захоплюємося ним, захоплюємось силою та стійкістю українського народу. Ми любимо їх, підтримуємо їх. І я вважаю чудовим те, що ми допомагаємо їм зброєю та всім, що необхідно, – каже Ванда.

При цьому актриса і ведуча зазначила, що зараз Голлівуду краще зосередитися на своїх справах, при цьому Сайкес не заперечувала, що церемонія і вся акторська спільнота мають вплив на людей та їхні думки. Але вона чітко дала зрозуміти, що проблеми України їх непокоять не насамперед.

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Просто, знаєте, є вираз – не лізь чужі справи? Розумієте, про що я?

Зазначимо, що раніше виступити на "Оскарі" Володимира Зеленського запросила актриса та одна з ведучих церемонії Емі Шумер.