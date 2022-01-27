Не надо выдумывать то, чего нет: Андрей Данилко – об исполнении песни "Батько наш – Бандера"

Артист дал комментарий о нашумевшем ролике / Фото: instagram.com/v_serduchka

На этой неделе в Сеть попало видео со съемок "Дизель шоу", где Верка Сердючка со сцены спела хит "Батько наш – Бандера", который вирусом ходил в TikTok. Вокруг ролика возникло много разговоров, поэтому Андрей Данилко ("отец" Сердючки) решил прояснить ситуацию.

В комментарии для "Страны" Данилко сообщил, что спел песню на сцене из-за ее популярности:

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Сердючка оказалась в центре обсуждения / Фото: instagram.com/v_serduchka

Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель шоу", была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того.

По словам артиста, он не вкладывал никакого политического или военного подтекста в это исполнение:

Я еще понимаю, если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдане и как-то декларировал это. Людям нечем заняться, они любят выдумывать и обостряют ситуацию. Поскольку сейчас нет информационного повода, а люди любят негатив. Я же давно на сцене выступаю и вижу, настолько не хватает позитива. Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время, когда люди спиваются, не знают, что делать дальше.

Андрей Данилко / скриншот

Артист только от журналистов узнал, что разгорается какой-то скандал. По его словам, во время концерта она в зале не вызвала никакого скандала.

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Напомним, "Батько наш – Бандера" стала хитом в TikTok осенью 2021 года после того, как компания подростков из Львова перепела песню, а их видео попало в эфир российских пропагандистов.

К слову, на этой неделе обсуждают дизайн квартиры Ксении Мишиной.