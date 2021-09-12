Не слишком ли рано? В соцсетях недовольны, что звезде Папика дали заслуженную артистку

Дарью Петрожицкую наградили званием "Заслуженный артист Украины" / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

В честь Дня украинского кино президент Украины Владимир Зеленский раздал очередную порцию наград выдающимся украинцам "за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство". Об этом сообщается на сайте главы государства.

Среди тех, кто получил награды, – а это актриса Ольга Сумская (орден княгини Ольги 3-й степени), ведущий и актер Юрий Горбунов (орден "За заслуги" 3-й степени), актер Станислав Боклан (орден "За заслуги" 3-й степени) – оказалась и звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан в сериале "Папик" / Фото: instagram.com/papikserial_official

Пока поклонники актрисы поздравляют ее с достижением, другие пользователи Сети не понимают, за что Петрожицкая удостоена такой награды.

"Она заслужила это звание".

"Ура! Заслуженно".

"Вау. Вот это праздник".

Скриншот: instagram.com/papikserial_official

Реклама

"Ого, ничего против не имею, но не слишком ли рано?"

"Я, конечно, все понимаю, но за что? За один сериал "Папик?"

"С*ка, заслуженная артистка? Заслуженно ли?"

instagram.com/papikserial_official

Кто такая Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая родилась в Чернигове в семье театралов. На театральную сцену вышла в четыре года. В 2012-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Начала сниматься в кино в 2013-м.

Широкую известность Дарье принесла роль Лизы в сериале "Папик". Петрожицкая также была участницей нескольких украинских телешоу.

Еще новости по теме: