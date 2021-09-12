Чи не занадто рано? У соцмережах незадоволені, що зірці Папіка дали заслужену артистку

Дар'ю Петрожицьку нагородили званням "Заслужений артист України" / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

На честь Дня українського кіно президент України Володимир Зеленський роздав чергову порцію нагород видатним українцям "за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність". Про це повідомляють на сайті глави держави.

Серед тих, хто отримав нагороди, – а це акторка Ольга Сумська (орден княгині Ольги 3-го ступеня), ведучий і актор Юрій Горбунов (орден "За заслуги" 3-го ступеня), актор Станіслав Боклан (орден "За заслуги" 3-го ступеня) – опинилася і зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька.

Дар'я Петрожицька і Станіслав Боклан у серіалі "Папік" / Фото: instagram.com/papikserial_official

Поки шанувальники акторки вітають її з досягненням, інші користувачі Мережі не розуміють, за що Петрожицька відзначена такою нагородою.

"Вона заслужила це звання".

"Ура! Заслужено".

"Вау. Ось це свято".

Скріншот: instagram.com/papikserial_official

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"Ого, нічого проти не маю, але чи не занадто рано?"

"Я, звичайно, все розумію, та за що? За один серіал "Папік"?"

"С*ка, заслужена артистка? Чи заслужено?"

instagram.com/papikserial_official

Хто така Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька народилася в Чернігові в родині театралів. На театральну сцену вийшла в чотири роки. У 2012-му закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Почала зніматися в кіно у 2013-му.

Широку популярність Дар'ї принесла роль Лізи в серіалі "Папік". Петрожицька також була учасницею кількох українських телешоу.

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