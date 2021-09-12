Чи не занадто рано? У соцмережах незадоволені, що зірці Папіка дали заслужену артистку

Дар'ю Петрожицьку нагородили званням "Заслужений артист України" / Фото: instagram.com/petrozhitskaya
На честь Дня українського кіно президент України Володимир Зеленський роздав чергову порцію нагород видатним українцям "за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність". Про це повідомляють на сайті глави держави.
Серед тих, хто отримав нагороди, – а це акторка Ольга Сумська (орден княгині Ольги 3-го ступеня), ведучий і актор Юрій Горбунов (орден "За заслуги" 3-го ступеня), актор Станіслав Боклан (орден "За заслуги" 3-го ступеня) – опинилася і зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька.
Поки шанувальники акторки вітають її з досягненням, інші користувачі Мережі не розуміють, за що Петрожицька відзначена такою нагородою.
- "Вона заслужила це звання".
- "Ура! Заслужено".
- "Вау. Ось це свято".
- "Ого, нічого проти не маю, але чи не занадто рано?"
- "Я, звичайно, все розумію, та за що? За один серіал "Папік"?"
- "С*ка, заслужена артистка? Чи заслужено?"
Хто така Дар'я Петрожицька
Дар'я Петрожицька народилася в Чернігові в родині театралів. На театральну сцену вийшла в чотири роки. У 2012-му закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Почала зніматися в кіно у 2013-му.
Широку популярність Дар'ї принесла роль Лізи в серіалі "Папік". Петрожицька також була учасницею кількох українських телешоу.
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