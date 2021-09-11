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Что посмотреть: ТОП-5 фильмов ко Дню украинского кино

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 сентября, 16:26
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Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечают праздник отечественного кинематографа – День украинского кино. Представляем подборку фильмов, которые точно не оставят вас равнодушными
ТОП-5 украинских фильмов, которые можно посмотреть дома
ТОП-5 украинских фильмов, которые можно посмотреть дома

В сегодняшней тематической подборке от ведущего телеканала "Украина" Максима Сикоры – криминал, война, драма и даже эротика.

"Остров любви", режиссер Олег Бийма, 1995

Кадр из фильма "Остров любви"
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Настоящее украинское поэтическое многосерийное кино от "Укртелефильма". Это 10 разных рассказов с оригинальным сюжетом. В основе сценариев – эротические сюжеты с украинской литературы. Заинтригованы? Мы, признаться, тоже.

"Грань" , режиссер Петер Бебьяк, 2017

Кадр из фильма "Грань"
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Украино-словацкая лента, жанр которой можно определить как классическая криминальная драма. В центре сюжета – контрабандист из приграничного с Украиной словацкого села, который за "вознаграждение" может перевезти или привести что- и кого угодно. Но преступной идиллии наступает конец после того, как однажды Словакия становится частью Шенгенской зоны.

В неожиданном амплуа в фильме представлен Станислав Баклан. Он играет чрезвычайно жестокого криминального босса из Украины. Отдельно стоит отметить и саундтрек к фильму. Он просто не идет из головы после просмотра. Это – вариация популярной украинской-польско-словацкой патриотической песни "Эй, Соколы"

"Красный", режиссер Заза Буадзе, 2017

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В основе сценария – одноименный роман известного украинского автора Андрея Кокотюхи. Это история о выживании бойца УПА в нечеловеческих реалиях советского концлагеря. На экране вы увидите все, что ожидаете от вывески: фактурного супергероя, Карабаса-управляющего, любовный треугольник и много экшена. Одним словом – стоит просмотра.

"Донбасс", режиссер Сергей Лозница, 2018

Рассказ на экране можно было бы воспринимать как сплошной социальный трэш. И это было бы очень близко к истине, если бы все показанное не было украинской реальностью.

Сергей Лозница предлагает зрителю окунуться в события в Донецкой и Луганской областях образца 2014 года. Зрителю предлагают посмотреть на то, что мы и так видели, но с определенной эстетикой.

Лента "Донбас" стала открытием 71-го Каннского кинофестиваля и получила приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд".

"Цена правды", режиссер Агнешка Холланд, 2019

"Цена правды" – это история о валлийского репортера, который отправляется в Советский Союз, чтобы выяснить, что такое "большевистское экономическое чудо", но сталкивается с жестокой реальностью голода в Украине. В фильме снялся известный американский актер Питер Сарсгаард ("Великолепная семерка", "Джеки", "Рыцарь дня").

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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