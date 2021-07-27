Не только Бен и Дженнифер: новые пары Голливуда и кому из звезд приписывают отношения

Джей Ло вернулась к Аффлеку, а Джоли все чаще застают с The Weeknd. В этом материале рассказываем о новообразовавшихся парах селебритис и тех, кто не спешит подтверждать романтические отношения

Кто из звезд закрутил роман в этом году

Недавно Дженнифер Лопес отпраздновала свой день рождения и пользуясь случаем подтвердила роман с Беном Аффлеком. Их фото на яхте облетели все СМИ, а в соцсетях сравнивают старые и новые снимки и шутят о воссоединении "эксов".

В соцсетях реагируют на роман Лопес и Аффлека / Фото: Instagram

Не менее обсуждаемой темой в Сети стали романтические отношения между Рианной и A$AP Rocky. Впервые о них как о паре заговорили в конце декабря прошлого года, а весной 2021-го 32-летний рэпер назвал певицу любовью всей его жизни.

A$AP Rocky начал встречаться с Рианной в 2021 году / Фото: коллаж Life Сегодня

Так хорошо, когда у тебя есть "та единственная". Она лучше, чем миллион других... Думаю, когда ты знаешь, то ты знаешь. Она – единственная, – рассказал A$AP Rocky о Рианне в интервью для журнала GQ.

Примечательно, что рэпер ранее появлялся с Рианной на некоторых светских ивентах в разные годы. Он также принимал участие в шоу певицы во время ее тура в 2013 году.

В январе 2020 года Рианна рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, с которым встречалась с 2017 года. А последним громким романом A$AP Rocky были отношения с Кендалл Дженнер.

Этим летом многие также обсуждают якобы роман Анджелины Джоли с певцом The Weeknd, он же Эйбел Макконен Тесфайе.

И хотя друзья исполнителя утверждают, что Викенд и Джоли – просто общаются, поклонники звезд думают иначе.

Недавно, кстати, на фоне этих слухов Анджелина Джоли и The Weeknd сходили на один концерт. При этом актриса сидела в зале со своими детьми, а The Weeknd отдыхал отдельно, с компанией друзей.

The Weeknd и Анджелина Джоли на концерте в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/angelinajoliefamily, instagram.com/kisslonogy2.0

Певица Адель два года назад объявила о разводе с Саймоном Коннеки. С тех пор СМИ периодически пишут о новых романах британской певицы. Сперва ей приписывали интрижку с рэпером Skepta, а теперь поклонники обсуждают ее возможные отношения со спортивным агентом-мультимиллионером Ричем Полом.

Впервые их увидели вместе еще на прошлой неделе, когда оба присутствовали на матче полуфинала NBA.

Адель и Рич Пол на игре NBA / Скриншот: thestar.com

Позднее папарацци удалось сфотографировать Адель и Рича при выходе из нью-йоркского ресторана Cipriani, а после в Сети нашли интервью Пола, в котором он намекнул, что недавно у него дома гостила знаменитая певица и сказал, что они вместе отлично провели время.

Ранее мы рассказывали, как Джей Ло отметила день рождения в компании Бена Аффлека.

Как звезды переживают расставания, смотрите в сюжете: