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Больше не скрывают отношения: как Джей Ло отметила день рождения в компании Бена Аффлека (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
26 июля, 07:45
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек – сейчас одна их самых обсуждаемых голливудских пар. Влюбленные провели время в Сен-Тропе. В фан-аккаунтах появились новые фото пары
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек засняли на яхте в Сен-Тропе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек засняли на яхте в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/jlo

Поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека ликуют – пара подтвердила свои отношения спустя несколько месяцев слухов о воссоединении. Свой день рождения Джей Ло отпраздновала с Аффлеком, в Сети появились новые фото пары.

Папарацци засняли влюбленных на яхте в Сен-Тропе. Пара особо не скрывалась.

Дженнифер Лопес отметила день рождения с Беном Аффлеком в Сен-Тропе
Дженнифер Лопес отметила день рождения с Беном Аффлеком в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на яхте в Сен-Тропе
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на яхте в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Затем вместе с друзьями Джей Ло и Бен Аффлек отправились в ночной клуб, где отмечали день рождения певицы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

В фан-аккаунтах в комментариях поклонники не скрывают своего восторга и надеются, что на этот раз Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку удастся сохранить отношения.

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го, за несколько дней до свадьбы, пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

Дженнифер Лопес застраховалась от измен – подробности в сюжете:

Ранее мы показывали, как выглядели Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тогда и сейчас – фото спустя 17 лет.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

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