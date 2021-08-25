Не только Вакарчук. Украинские знаменитости, ставшие родителями после 40 лет

Знаменитости, ставшие родителями после 40 лет / Фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/vasyafrolova, facebook.com/david.axelrod.singer

Лидеру группы "Океан Эльзы" – 46. Сегодня стало известно, что у него родился сын, которого назвали Иваном. Поздравляем музыканта и предлагаем вам узнать, кто еще из украинских знаменитостей стал родителем после 40 лет.

Василиса Фролова

Как и Святослав, у Василисы после 40 лет родился первый ребенок, и тоже сын. 43-летняя украинская теле- и радиоведущая неоднократно признавалась в интервью, что уже и не думала, что когда-либо станет мамой.

Василиса Фролова призналась, что могла потерять ребенка / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов впервые стал отцом, когда ему было 46 лет, в 2017 году. Тогда Екатерина Осадчая родила ему сына Ивана. К слову, недавно пара стала родителями во второй раз – у них родился еще один сын.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Виктор Павлик

Совсем недавно 56-летний Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз – молодая супруга артиста, Екатерина Репяхова, родила ему сына. От предыдущих браков у Виктора есть сын и дочь. В прошлом году не стало сына Виктора – Павла Павлика. Парню был 21 год, он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Алена Мозговая

У продюсера Алены Мозговой есть три дочери – старшая Зоя, средняя дочь – Евгения от певца Александра Пономарева и младшая Соломия от певца Дэвида Аксельрода. Соломию Алена родила в 41 год.

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Алена Мозговая и Дэвид Аксельрод с дочерью Соломией / Фото: facebook.com/david.axelrod.singer

Олег Скрипка

Олег Скрипка – многодетный отец. У солиста легендарной группы "Вопли Видоплясова" и его супруги Натальи четверо детей: 15-летний Роман, 13-летний Устим, 10-летняя Олеся и 8-летняя Зоряна. Все дети артиста родились, когда ему уже было за 40.

Олег Скрипка с супругой и детьми / Фото: instagram.com/o.skrypka

Ирина Билык

У легендарной украинской певицы Ирины Билык есть 22-летний сын Глеб, а в 2015 году на тот момент у 45-летней артистки родился второй сын – Табриз. Артистка воспользовалась услугами суррогатного материнства.

Ирина Билык с сыном Табризом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ранее мы делали подборку многодетных украинских знаменитостей.

Смотрите видеосюжет про талантливых детей звезд: