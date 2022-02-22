Не уважают – пусть боятся: Акунин, Макаревич и другие российские звезды высказались об угрозах Путина Украине

Как российские звезды реагируют на признание Путиным "ЛДНР" / Фото: YouTube, instagram.com/andrey_makarevich_official, facebook.com/borisakunin

Украинские звезды шоу-бизнеса поддерживают украинцев и призывают к единству. Вчерашнее подписание Путиным указов о признании независимости "ЛДНР" повлекло за собой последствия, с которыми придется жить не только правительству страны-агрессора, но и его народу.

Российские знаменитости высказали свое мнение о произошедшем в соцсетях. Смотрим, что они пишут.

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Андрей Макаревич

Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный – самый мудрый. "Вот царь придет – царь рассудит." История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж ее помнит... – написал музыкант в Facebook.

Андрей Макаревич осудил Путина / Фото: Instagram

Борис Акунин

Российский писатель Борис Акунин накануне прокомментировал вероятность вторжения РФ в Украину. Он считает, что Путин лишь угрожает, он хочет, чтобы его боялись.

Зачем это делается, в общем, понятно. Если не уважают – пусть хотя бы боятся. К тому же, когда все от тебя "ждали кровопролитиев", а ты только "чижика съел", то, глядишь, обойдется без серьезных санкций. Но как же жалко несчастных жителей Донбасса, которые должны быть пешками в этой циничной геополитической игре, – высказался писатель.

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Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова напугана решением Путина

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Актриса уверена – Путин объявил войну всему миру, и последствия будут тяжелыми.

Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, – это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно, – цитирует артистку BBC News.

Ксения Собчак

Российская журналистка отметила, что все были готовы к признанию Путиным "ЛДНР". Она тезисно пересказала риторику российского президента в его обращении и упомянула США:

Одно большое требование сформулировано все-таки не для Украины, а для американцев. Совсем коротко посыл звучит так: "Уберите НАТО от Украины" и требование вполне для США выполнимое и даже безболезненное. Но позволят ли они себе теперь сдавать назад?

Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak

Александр Невзоров

Журналист и бывший депутат российской Думы Александр Невзоров написал, что России потребуется проктолог, чтобы вытащить страну из того места, куда ее засунул Путин.

Если бы президентом России стал электрик, всюду были бы провода и лампочки. Ей потребовались бы новые подстанции и высоковольтные линии. Если бы им стал пекарь, то множились бы булочные и кондитерские, благоухало бы сдобой, а России понадобились бы новые элеваторы и хлебокомбинаты. Но президентом стал чекист – и теперь стране срочно требуется проктолог, который попытается ее вытащить.

Ранее украинская актриса Снежана Егорова назвала Путина "героем нашего времени" после признания им "ЛДНР".