Детский телохранитель Евгений Олейник: Не все смогли пережить мой успех

Евгений Олейник несколько лет добивался актерского успеха / Фото: Ексклюзив "Зіркового шляху"
О дружбе, кризисе среднего возраста и сайтах знакомств исполнитель роли Тараса, актер Евгений Олейник рассказал в эксклюзивном интервью.
Чем зрителю будет интересен сериал?
Мой герой Тарас заканчивает военную карьеру, и ему нужно заново налаживать жизнь. Для него в спецназе все понятно, а вот с детьми ладить сложно. К тому же, у нас много экшена, погони, динамики – такие сцены очень захватывающие. Не могу не сказать о невероятных наших детях, которых будет охранять мой герой, они очень профессиональные, и это прекрасно.
С кем дружите из актеров?
Очень хорошо проверяют дружбу деньги и слава одного из друзей. Не все смогли пережить мой успех. Расстояние минимизировало общение с моими Днепровскими друзьями, но тот близкий круг, который у меня был, остался. Я вообще интроверт, в клубы не хожу, шумные вечеринки не люблю. Среди актеров друзья есть, но их мало.
Вашему герою Тарасу необходимо научиться ладить с детьми. Какие ситуации помогли выйти из зоны комфорта и изменили жизнь?
Например, когда переехал в Киев без денег, жил в самом дешевом хостеле на вокзале. Это была настоящая жесть. Но стал крепче и заматерел там. Хотя я считаю, что формулировка "зона комфорта" не совсем верна. В интернете нас призывают выйти из зоны комфорта, но если тебе в ней хорошо, зачем ее покидать?! На мой взгляд, человек должен стремиться быть счастливым, а не самым сильным, богатым или успешным.
Что думаете о кризисе среднего возраста?
Думаю, это навязанный кризис. Есть более сложные кризисы: например, кризис неразделенной или разрушенной любви, кризис несостоявшейся карьеры. На мой взгляд, кризисы 24-летних могут быть не легче, чем у 36-лених. В 40 лет люди боятся стареть, но если у тебя любимая жена, отличная робота, что страшного в возрасте?!
Во время карантина многие публичные люди стали блогерами. Вы не думали о том, чтобы попробовать себя в этом деле?
Я не был бы топовым блогером, потому что блогеры в основным говорят не правду, а то, что люди ходят услышать. Многие популярные блогеры показывают шикарную жизнь, хотя на самом деле не имеют ее. Берут в аренду дорогие дома, автомобили и выдают за свои. Я лично знаю несколько таких. Большинство блогеров хотят поймать максимальный хайп. А это не мое. У меня мой путь.
Вы активно делитесь своими стихами в соцсети. Есть в планах выпустить сборник?
Конечно, но для этого нужно время и немалые финансы. Когда зарабатываю деньги, нет времени, и наоборот. Но я пообещал себе, что обязательно найду время и постараюсь выпустить сборник.
О чем сериал "Детский телохранитель"?
По сюжету, бывший спецназовец Тарас, принимает предложение устроиться в агентство, которое охраняет дети. Теперь Тарас должен предотвратить опасность, которая грозит его клиентам, и разобраться в настоящих причинах, которые привели к ней.
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