Неизлечимо больной внук Пугачевой стал неузнаваемым (фото)

У Никиты Преснякова обнаружили доброкачественную опухоль. / Фото: instagram.com/npresnyakov

Осенью 2021 года внук Аллы Пугачевой впервые признался, что у него обнаружили полипы желчного пузыря – это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчно-пузырного эпителия. Преимущественно болезнь протекает бессимптомно.

Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться позже из-за неправильного режима питания, – рассказал Никита, сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

По словам Никиты Преснякова, вылечить болезнь невозможно. Поэтому врачи рекомендовали артисту сидеть на строгой диете, которая называется "стол номер 5" и следить за здоровьем, чтобы избежать опасных последствий.

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Внук Аллы Борисовны соблюдает строгую диету. / Фото: instagram.com/npresnyakov

Это вылечить нельзя, но это можно остановить. Иначе придется вырезать желчный пузырь и жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно соблюдать диету, – объяснял музыкант.

В результате строгой диеты сын Кристины Орбакайте сильно быстро потерял вес. В Instagram фолловеры Преснякова-младшего неоднократно отмечали, что Никиты очень худощавый.

Никита Пресняков сильно похудел из-за недуга. / Фото: instagram.com/npresnyakov

Сейчас, как говорила жена Никиты, артист правильно питается и придерживается рекомендаций медиков.

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Мы сейчас на правильном питании. Едим низкокалорийные блюда. Совершенно не едим мясо. Главное, не есть жирное, – говорила возлюбленная музыканта.

Пресняков с супругой. / Фото: instagram.com/npresnyakov

На фоне болезни Пресняков не отчаивается и сейчас ведет активную деятельность в творческой сфере, как и его звездные родственники. Мужчина занимается музыкой, снимается в кино и ТВ-шоу, выступает на сцене театра. Известно, что Никита окончил киноакадемию в Нью-Йорке и после этого начал снимать короткометражные видеоклипы.

Кроме того, Пресняков уже четыре года состоит в браке с Аленой Красновой. О романе этой парочки стало известно в 2014 году, когда любимая артиста еще училась в школе. А когда девушка поступила в вуз, они с музыкантом перебрались жить в особняк Аллы Пугачевой, расположенный в селе Малые Бережки.

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Напомним, Кристина Орбакайте одной из последних узнала, что у старшего сына проблемы со здоровьем. Читайте как певица прокомментировала диагноз Никиты.