Несмотря на разрушенные судьбы и здания, Харьков живет! Саша Зарицкая – о любимом городе

Солистка группы KAZKA рассказала о городе детства - Харькове / Фото: instagram.com/kazka.band

Украина сейчас – одна большая открытая рана. Нет слов, чтобы описать всю ту боль, которую переживает каждый украинец из-за российского вторжения, что уже 40-й день идет на нашей земле. Многие города превратились в руины, огромное количество ни в чем не повинных людей пали жертвами рашистской жестокости. Новый пост украинской певицы Саши Зарицкой – напоминание, что когда-то мы все жили в мирных и цветущих городах. Но теперь почти каждый населенный пункт пострадал от путинской войны.

На странице в инстаграм солистка группы KAZKA опубликовала свои воспоминания о детстве в Харькове. От следующих строк наворачиваются слезы:

Реклама

"Привет! Меня зовут Саша, и я родилась и выросла в прекрасном Харькове, по улице Чернышевская, 78, в самом центре, рядом с площадью Поэзии. Какие красивые там дома! Сколько снарядов попали в них с момента начала войны?

В детстве вместе с сестрой мы очень любили ходить в местную библиотеку и читать там комиксы! А еще самым настоящим праздником для нас было пойти в парк им. Горького на прогулку, там была наша любимая пиццерия с вкусной пиццей! Оккупанты обстреляли парк из градов не раз за эту продолжающуюся войну.

Маленькими, когда у нас были карманные деньги, вместе с сестрой мы также посещали книжный магазин BOOKS на улице Сумской. Туда недавно попал снаряд.

Реклама

Весной в Харькове цвели магнолии, кажется, на улице Дарвина. А когда погода была теплой, мы садились на большие и ехали до Саржиного Яра, к источнику.

Мой прекрасный Харьков! Город свободных, талантливых людей! Несмотря на разрушенные судьбы и здания, Харьков живет! Ресторанчики готовят пиццу, люди убирают улицы и высаживают крокусы. Ибо жизнь продолжается! И все будет Украина!"

Реклама

У нас нет сомнений, что вскоре рашисткая орда заплатит за все свои зверства. А мы все вместе отстроим города. Вечная память погибшим...

Напомним, ранее Святослав Вакарчук показал обстрелянную Одессу.

К слову, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!