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"Очень сильно гремело": Святослав Вакарчук находится в обстрелянной Одессе

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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3 апреля, 15:21
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Лидер "Океана Ельзи" рассказал, как проснулся сегодня утром от взрывов
Святослав Вакарчук оказался в Одессе во время обстрела
Святослав Вакарчук оказался в Одессе во время обстрела / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Утром 3 апреля оккупанты атаковали Одессу с воздуха. Свидетелем этого стал Святослав Вакарчук, который ездит по Украине и активно помогает волонтерам, военным и гражданским. Накануне музыкант показал уничтоженный отель, где когда-то останавливался с группой "Океан Ельзи".

Вакарчук рассказал, что проснулся сегодня от мощных взрывов. Напомним, что украинцев просят не публиковать фото и видео с мест обстрелов – не будьте корректировщиками для врагов!

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Я сейчас в Одессе, в центре города. Позади меня вы видите мешки с песком, баррикады, Одесса готова к обороне. А еще позади большой черный дым – это следствия одного из трех взрывов, которые раздались сегодня утром. Собственно, от них я и проснулся. 5:30 – 6 утра, очень сильно гремело, мощные взрывы, – рассказал Святослав Вакарчук в ролике, который на момент написания этого материала уже удален.

Ранее фронтмен "ОЕ" навестил пострадавших от российского вторжения женщин в Николаеве. Вакарчук сыграл для них прямо в больнице:

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На днях, во время своего визита во Львов, Святослав Вакарчук встретился со своей приемной дочерью Дианой. Совместное фото с девушкой музыкант опубликовал в своем Instagram-профиле, а еще рассказал, что с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину, Диана занимается волонтерством и помогает вынужденным переселенцам.

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Диана Фонарева – дочь первой жены Вакарчука Ляли Фонаревой от экс-мужа, львовского бизнесмена Владимира Тарасюка. К слову, Святослав и Ляля были в браке 20 лет. Летом 2021 года они сообщили о разводе.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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