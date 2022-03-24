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Вместе к победе! Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая спела гимн Украины в центре Нью-Йорка (видео)

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24 марта, 12:37
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На днях певица отправилась в США, где пытается побольше рассказать о войне в Украине
Александра Зарицкая спела гимн Украины в Нью-Йорке
Александра Зарицкая спела гимн Украины в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая активно помогает Украине в противостоянии оккупантам. Недавно она плела маскировочные сетки и пекла хлеб для украинских защитников. Сейчас же артистка рассказывает всему миру о той боли, которую переживает наша страна из-за вторжения российских захватчиков.

За несколько дней Саша Зарицкая уже успела дать интервью одному из американских телеканалов, отыграть концерт и выступить в самом центре Нью-Йорка под сине-желтым флагом.

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Вокалистка группы KAZKA акапельно исполнила гимн Украины в тот момент, когда местные власти поднимали наш государственный флаг.

Большая честь для меня исполнить гимн Украины в честь исторического события – поднятия украинского флага в самом центре Нью-Йорка, – написала Зарицкая.

Как объяснила артистка, флаг Украины будет развеваться рядом с флагом США в знак борьбы и веры в независимость нашей страны и мирного народа.

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Наш сине-желтый символ воли и любви к своей земле будет висеть в центре города до того дня, когда Украина победит в войне с россией, – добавила звезда.

Саша поблагодарила каждого, кто сейчас поддерживает украинцев. Также она отметила, что сейчас наша миссия – быть объединенными как никогда, чтобы противостоять злу и достойно показывать, что "свободные народы едины, несмотря на разделяющий нас океан".

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых для Украины на концерте в Польше.

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