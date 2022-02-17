Следа не осталось от былой красоты: рассказываем о неудачной пластике звезд

Внешность Рене Зеллвегер претерпела изменений / Фото: Getty Images, открытые источники

На днях появилась порций откровений от актрисы Веры Алентовой и модели Линды Евангелисты о том, как пластика испортила им жизнь. Ввиду интереса наших читателей к теме, рассказываем о других звездах, чью красоту испортили вмешательства хирургов и применение бьюти-манипуляций.

Неудачная пластика звезд

Рене Зеллвегер

Несколько лет назад появление Рене Зеллвегер на светском мероприятии после периода паузы произвело эффект бомбы, ведь звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" изменилась до неузнаваемости!

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Рене Зеллвегер до пластики / Фото: открытые источники

Новый разрез глаз, форма губ и натянутая кожа– такой была новая внешность Рене Зеллвегер. Но актриса опровергает любые вмешательства. Если верить отзывам поклонников звезды, они сильно разочарованы таким перевоплощением звезды.

Рене Зеллвегер после пластики / Фото: Getty Images

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Татьяна Догилева

Известная российская актриса Татьяна Догилева не скрывает, что после 40 лет делала подтяжку лица. Но эффект, который она получила, не соответствовал ее ожиданиям. Была очень тяжелая реабилитация, друзья и поклонники перестали ее узнавать. Позже она признавалась, что теперь бы ни за что не решилась на операцию, зная о последствиях. Сейчас лицо актрисы снова претерпело возрастных изменений.

Татьяна Догилева до и спустя время после пластики / открытые источники в Сети

Кортни Кокс

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс несколько лет назад также оказалась жертвой неудачных бьюти-манипуляций. Известно, что сначала она использовала филлеры и ботокс, но затем решилась на пластическую операцию и пожалела.

Кортни Кокс до пластики / Фото: https://www.1zoom.ru/

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Она стала практически неузнаваемой, из-за чего стала получать отказы в работе. Позже в интервью она говорила, что получила важный жизненный урок и больше не хочет мешать процессам старения.

Кортни Кокс после пластики / Фото: Getty Images

Лера Кудрявцева

Российская телеведущая Лера Кудрявцева не скрывает, что делает уколы ботокса, но о чем она точно жалеет, так это об увеличении груди. 15 лет у нее стояли импланты, но в 2019 году ее экстренно доставили в больницу, так как один из имплантов разорвался.

Лера Кудрявцева делала пластику груди / Фото: kp.ru

При этом имплантат разорвался очень давно и силикон мигрировал по тканям. Звезда ТВ пережила четырехчасовую операцию и теперь рада, что снова имеет природный размер груди. Сейчас Кудрявцева призывает всех ценить свою натуральную красоту.

Телеведущая без имплантов / Фото: instagram.com/leratv

Деми Мур

Голливудская актриса Деми Мур не раз ложилась под нож в юности: она делала ринопластику, увеличивала грудь, что ей в итоге принесло много крутых ролей.

Деми Мур до пластики / Фото: https://www.1zoom.ru/

Но в 2021-м она получила существенную порцию критики после того, как появилась на показе новой коллекции бренда Fendi. Тогда в один голос эксперты говорили, что Деми Мур сделала подтяжку лица, проработала скулы и убрала брыли, из-за чего лицо получило необычный вид. Сама артистка опровергала вмешательство. И спустя время манипуляции, если они и были, стали действительно не так заметны.

Деми Мур после предполагаемой пластики / Фото: Getty Images

Донателла Версаче

Сестра Джанни Версаче и глава Дома моды Versace после его смерти – знаменитая Донателла – одна из тех, кому увлечение пластическими операциями не пошло на пользу. В юности женщина имела много комплексов, от которых взялась активно избавляться, став известной. Сложно сказать, сколько всего было операций, но по фото видно, что много. Из известных – исправление формы носа, круговая подтяжка лица, увеличение губ и груди. Позже в одном из интервью она признавалась, что ей потребовалось слишком много времени, чтобы осознать, что настоящая красота человека внутри.

Донателла Версаче до и после пластики / скриншот

Маша Малиновская

Известная российская телеведущая и светская львица Маша Малиновская в 2000-х также повелась на моду того времени. Она сделала грудь, увеличила губы, меняла скулы. Но в итоге осталась недовольна своей внешностью. Спустя годы знаменитая блондинка переделала грудь, так как в предыдущих операциях оказалось много недочетов, уменьшила губы и подкорректировала скулы.

Маша Малиновская до и после пластики / скриншот

Микки Рурк

Голливудский актер Микки Рурк в юные годы был настоящим красавцем.

Мики Рурк до пластики / скриншот

Но затем множественные шрамы и последствия травм из-за бокса сделали его приверженцем пластических операций. И он по-настоящему к ним пристрастился. В итоге с годами Микки Рурк стал сам на себя не похож: от былых черт лица не осталось и следа.

Микки Рурк после пластики / Фото: Getty Images

Татьяна Васильева

Звезда российского кино Татьяна Васильева не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Еще в 90-е она удалила мешки под глазами, а спустя 10 лет едва не умерла на операционном столе, задумав сделать круговую подтяжку лица. Дело в том, что до операции она приняла аспирин, а это запрещено перед подобными манипуляциями, так как он разжижает кровь. В итоге актриса из-за кровотечения чуть не умерла.

Татьяна Васильева до и после пластики / скриншот

Лара Флинн Бойл

Вы точно помните яркую брюнетку из "Твин Пикс", но пластические операции изменили Лару Флинн Бойл до неузнаваемости.

Лара Флинн Бойл до радикальной пластики / Фото: открытые источники

Ее решение в 32 года пустило карьеру под откос, а все из-за плохого пластического хирурга. Была сделана подтяжка лица, блефаропластика и бесконечные филлеры – сейчас в 51-летней женщине сложно узнать звезду культового сериала.

Лара Флинн Бойл / Фото: Getty Images

Юлия Волкова

Если прислушаться к мнению поклонников, не пошли бьюти-процедуры на пользу бывшей "татушке" Юлии Волковой. Было увеличение губ и груди, филлеры. Но звезда вряд ли будет прислушиваться к мнению других: главное, что она себе нравится.

Юлия Волкова до и после пластики / скриншот

Мелани Гриффит

С годами изменилась внешность и звезды 80-90-х Мелани Гриффит. Когда-то она была одной из самых популярных звезд Голливуда.

Мелани Гриффит / Фото: открытые источники

Но пластика не в последнюю очередь отобразилась на ее карьере. Знаменитость теперь регулярно становится героиней подборок о неудачной пластике.

Мелани Гриффит после пластики / Фото: Getty Images

Николь Кидман

Не раз в своих интервью популярная актриса Николь Кидман говорила, что никогда не решится на пластику, но после 40 лет ее поклонники начали замечать изменения.

Николь Кидман до пластики / Фото: https://www.1zoom.ru/

Актриса точно подправляла форму губ и колола ботокс, из-за чего фанаты заметили, что у звезды изменилась мимика. Поэтому многие теперь называют Николь Кидман "фарфоровой куклой".

Николь Кидман после пластики / Фото: Getty Images

Тара Рид

Звезда 90-х Тара Рид всегда был объектом внимания папарацци.

Тара Рид / Фото: https://www.1zoom.ru/

Но еще до 40 лет она решила поддерживать красоту с помощью уколов и пластики, из-за этого она теперь мало похожа на себя и сейчас редко появляется в кино и на красных дорожках.

Тара Рид после пластики / скриншот

Дженис Дикинсон

Вы могли не знать, кто это, но точно видели ее лицо в статьях о звездах с неудачной пластикой. На самом деле актриса Дженис Дикинсон ранее была не просто красивой, но еще и очень успешной женщиной. Будучи из неблагополучной семьи, она со временем стала музой самых именитых дизайнеров и целых 37 раз появлялась на обложке Vogue. Среди ее кавалеров в разное время были Сильвестр Сталлоне, Мик Джаггер, Джек Николсон, Роман Полански и другие. Но она очень рано решилась продлять молодость и посещать пластических хирургов. От былой красоты Дикинсон не осталось и следа.

Дженис Дикинсон до и после пластики / скриншот

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