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Вера Алентова впервые о неудачной пластике лица: Хирург вколол жир в лицо

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 10:59
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Звезда фильма "Москва слезам не верит" впервые рассказала о своих пластических операциях
Вера Алентова впервые рассказала, сколько пластических операций сделала
Вера Алентова впервые рассказала, сколько пластических операций сделала / Фото: kino-teatr.ru

Внешность советской актрисы не раз обсуждали в СМИ. Сама Вера Алентова долго не давала комментариев, но устав от постоянных разговоров, нарушила молчание. В своей автобиографии актриса призналась, что четыре раза делала пластические операции. Все они были удачными. Об этом пишет StarHit.

Но однажды артистка поехала в другой город к врачу "с деликатной проблемой". Специалист предложил помимо ее решения сделать звезде пластику лица по собственному методу — с помощью вкалывания жира в лицо.

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Чтобы его не обижать и прекратить разговор на эту тему, поскольку я приехала по другому поводу, я сказала: "Ну, может быть". Доктор понял эти слова по-своему: он решил, что я на его уговоры согласилась, и вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть

Вера Алентова
Вера Алентова / Фото: kino-teatr.ru

Скрыть результат процедуры актрисе не удалось – лицо деформировалось. Чтобы избежать лишних разговоров, она сказала всем, что на лице у нее последствия операции кисты на челюсти.

Весь этот жир сдвинул мои черты, утяжелив нижнюю часть, и мне стало страшно смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно. Понадобилось два года, чтобы оно начало приобретать прежние черты. Мы пытались дозвониться доктору и узнать, что там еще кроме жира он мне вколол, потому жир, говорят, уходит через год, а у меня, несмотря на массажи, не уходило ничего

Несмотря на неудачную операцию актриса не стала судиться с клиникой.

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Ранее хирург рассказал, какие пластические операции делала Алла Пугачева.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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