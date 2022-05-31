Наоми Кэмпбелл проводит время с разведенным миллиардером (фото)

Наоми Кэмпбелл засветилась в компании миллиардера Эрнесто Бертарелли / Фото: Коллаж: Сегодня

52-летняя Наоми Кэмпбелл всячески пытается скрывать свою личную жизнь от публики. Несмотря на то, что в прошлом году икона 90-х впервые стала мамой, она до сих пор не назвала имя отца своей дочери.

На днях папарацци неожиданно подловили звезду подиума под ручку с 56-летним итальянским миллиардером Эрнесто Бертарелли на Гран-при "Формулы-1" в Монако. Появление Наоми в компании предпринимателя наделало много шума в Сети. Как сообщает Daily Mail, есть большая вероятность того, что между Кэмпбелл и бизнесменом романтические отношения!

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Наоми с миллиардером на гонке "Формулы-1" / Фото: Getty Images

На фото видно, как модель и миллиардер мило шли под ручку и разговаривали. На гонки Наоми Кэмпбелл надела белое длинное платье, дополнив образ кроссовками Nike.

Супермодель и бизнесмена подловили в Монако / Фото: Getty Images

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Наоми на Гран-при Монако / Фото: Getty Images

Что известно об Эрнесте Бертарелли?

Потенциальный избранник Наоми является главой Фонда Бертарелли, занимающегося охраной морской среды. Был владельцем унаследованной от отца биотехнологической компании Serono, которую он с сестрой в 2007 году продал за 13 млрд долларов. Кроме того, известно, что бизнесмен является двукратным обладателем Кубка Америки, завоеванным в составе швейцарской компании яхтинга.

Как мы уже отметили, состояние миллиардера на сегодняшний день оценивают в 8,9 млрд долларов.

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С 2000 года Эрнесто состоял в браке с победительницей конкурса красоты "Мисс Великобритания-1988" Кристи Бертарелли. Однако в 2021 году супруги развелись. Экс-жена предпринимателя получила после разрыва более 440 млн долларов – это сделало ее самой богатой разведенной женщиной в Британии.

Эрнесто с экс-женой. Фото: Getty Images

Отметим, что у самой Наоми была довольно бурная личная жизнь. Она встречалась с басистом группы U2 Адамом Клейтоном. Крутила роман с экс-менеджером команды Renault гонок "Формулы-1" Флавио Бриатором.

В начале 2000-х СМИ сообщали, что Наоми Кэммбел находится в отношениях с российским олигархом Владиславом Дорониным.

А в 2017-м ходили слухи, что Кэмпбелл влюбилась в 61-летнего египетского мультимиллионера Луиса Камиллери.

Напомним, недавно Наоми Кэмпбелл подловили с маленькой дочерью на прогулке. В их компании тогда тоже засветился красавец-незнакомец.