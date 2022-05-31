Невестка Олега Янковского показала фото с флагом Украины и назвала Одессу "мамой"

Оксана Фандера поддержала Украину в войне с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока певица Лариса Долина пытается усидеть на двух стульях , поклоняясь Путину и называя Одессу "родной", актриса Оксана Фандера четко высказала свою позицию, хоть и не называла вещи своими именами, но не исключение, что звезда скоро прямо заговорит о циничности рашистов.

В Telegram-канале невестка Олега Янковского опубликовала фото со своего балкона, на котором висел большой желто-синий флаг, а рядом сидел домашний любимец артистки. Также Оксана Фандера процитировала стихотворение поэтессы Рады Морской, посвященное ее родной Одессе.

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Я пишу тебе, мама, пишу и мне хочется. Маме – Городу О, – кратко написала знаменитость.

Скриншот Telegram

Конечно же, наполненные злобой рашисты уже успели упрекнуть Фандере, мол "она зарабатывает на РФ, поэтому должна уважать страну":

Оксана, выезжайте уже в свою родную Одессу и не раздражайте россиян. Вы в России, уважайте эту страну, благодаря которой вы очень хорошо и сыто живете.

Скриншот Telegram

Отметим, что это не первый раз 54-летняя актриса публикует посты в поддержку Украины. Недавно она поразмышляла о свободе.

Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния. Свобода – это не то, что вам дали. Это то, что у вас нельзя отнять, – отметила звезда.

Скриншот Telegram

Также Оксана Фандера писала о военном лете, которое наступит уже завтра, о том, кто такой солдат и что он должен делать, а также о боли и отчаянии. Судя по фото, сейчас актриса находится в Грузии.

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Скриншот Telegram

Скриншот Telegram

Кратко об Оксане Фандере

Актриса родилась 7 ноября 1967 года в Одессе. Отец Оксаны, актер Олег Фандера – наполовину украинец, наполовину ром, у ее матери еврейские корни. Когда девочке исполнилось 14 лет, мать во второй раз вышла замуж, и семья переехала в Москву.

В 1988 году Фандера заняла второе место в первом официальном конкурсе красоты в СССР "Московская красавица". Хоть и у Оксаны были все шансы на победу, однако ей так и не досталась корона просто потому, что у нее не было московской прописки.

Оксана Фандера и победительница конкурса красоты Мария Калинина

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В 1990 году Оксана вышла замуж за актера и кинорежиссера Филиппа Янковского – сын кинозвезды Олега Янковского. У пары есть дочь Елизавета и сын Иван.

Фандер с мужем/ дети звезд

Оксана играла в главных ролях в таких проектах: "Статский советник", "Огни притона", "Шатун", "Каменная башка".

Напомним, ранее известный российский актер Александр Филиппенко показался в вышитой сорочке и поделился теплыми воспоминаниями о Киеве.