Нежности от Леонардо Ди Каприо! Актера застукали за поцелуями со своей любимой

Папарацци подловили актера и модель в Малибу / Фото: instagram.com/imnotdicaprio
Если Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не стесняются страстно целоваться под вспышками камер, то Леонардо Ди Каприо и его избранница максимально избегают публичности вместе!
Папарацци часто замечают влюбленных во время прогулок, но они ведут себя скромно и почти не показывают своих чувств. Впрочем, на этот раз парочка сделала исключение.
На днях Лео и Камилу подловили во время прогулки по пляжу Малибу. Девушка, на взгляд, была почему-то расстроена, поэтому звездный бойфренд искренне решил утешить свою девушку.
Звезда "Титаника" нежно целовал свою любимую, держал постоянно за руку и горячо обнимал ее. Такого публика от Лео еще не видела – нежные чувства. Такие фотографии быстро разлетелись по соцсетям.
В Сети уже оценили такие нежности от Лео:
- Так мило, мой Лео.
- Я действительно завидую ей.
- Прекрасно. Я рада, что они счастливы вместе.
- Женись на ней, Лео!
Кратко о Лео и Камиле
47-летний актер уже около пяти лет встречается с 24-летней моделью. Их разница в возрасте – 23 года! Фаны не только шокированы разницей в возрасте, но и довольно продолжительными отношениями кинозвезды, ведь его предыдущие интрижки всегда были недолгими.
Впрочем, несмотря на то, что Лео и Камила уже долго встречаются, официального выхода на красной дорожке у пары так и не было.
Камилла Моронне – успешная модель и блогерша. Также она начинает строить кинокарьеру. Среди ее звездных друзей есть Кайли и Кендал Дженнер, Белла Хадид – вместе они путешествуют по миру и посещают светские мероприятия.
Кстати, неоднократно ходили слухи, что отношения Камилы и Лео достаточно серьезны. Более того, девушку уже подозревали в беременности.
Напомним, недавно Зои Кравиц и Ченнинг Татум попали под прицел папарацци во время прогулки. Уже давно в Сети говорят об их романе, но сами звезды не афишируют отношения.